Relegation im Verbandsbereich: Eindeutiges Votum der Bayernligisten

FuPa berichtete bereits vor längere Zeit exklusiv darüber, dass eine Anpassung des Relegation-Modus auf Verbandsebene im Raum steht . Grund dafür ist die Tatsache, dass es kommende Saison "nur" 34 Bayernligisten - die Sollstärke sind 36 Vereine - geben wird. Mit einer Anpassung des Relegationsmodus - bislang spielten 12 in drei regionale Gruppen eingeteilte Klubs um drei Plätze in der zweithöchsten Amateurklasse - könnte man die Anzahl erhöhen. Die 12 Releganten (sieben Bayernligisten, fünf Landesliga-Vizemeister) würden dann nur eine Runde austragen, so dass sich sechs Teams für die Bayernliga qualifizieren und das im Umkehrschluss bedeuten würde, dass es 2025/2026 37 Bayernligisten gäbe. Das Thema ist aber vom Tisch, denn eine klare Mehrheit der Fünftligisten hat sich für das Modell mit 34 Vereinen ausgesprochen.

Die eine von den beiden Ligasprechern der Nord- und Südklubs durchgeführte Umfrage brachte ein eindeutiges Votum. Zudem wurden die Klubs befragt, ob man eine Einteilung mit einer 16er- und einer 18er-Liga oder man zwei Staffeln mit jeweils 17 Teilnehmern präferieren würde. Die deutliche Mehrheit hat sich für zwei gleich große Staffeln ausgesprochen.







Dadurch bleibt auch in der Relegation zur Landesliga alles beim Alten. Wäre der Modus in der Bayernliga-Relegation angepasst worden, hätten sich alle Tabellenvierzehnten sowie der beste Tabellenfünfzehnten der fünf Landesligen direkt gerettet. Da die Modifizierung vom Tisch ist, bleiben - wie ursprünglich geplant - nur die beiden besten Vierzehnten auf direktem Weg in der Landesliga.







Das aktuelle Ranking der Tabellenvierzehnten:



Landesliga Mitte: TV Parsberg 31 Spiele / 35 Punkte (Quotient: 1,129)

Landesliga Nordost: SV Lauterhofen 31 Spiele / 34 Punkte (Quotient: (1,096)

Landesliga Nordwest: TSV Aubstadt II 31 Spiele / 34 Punkte (Quotient: 1,096)

Landesliga Südost: SB Chiemgau Traunstein 31 Spiele / 35 Punkte (Quotient: 1,129)

Landesliga Südwest: TSV 1865 Dachau 31 Spiele / 38 Punkte (Quotient; 1,225)





Spannender geht es eigentlich gar nicht. Aktuell würden der TSV 1865 Dachau und der SB Chiemgau Traunstein - aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem TV Parsberg - den Kopf aus der Schlinge ziehen. Doch auch der SV Lauterhofen und der TSV Aubstadt II befinden sich in diesem Zwischen-Klassement nur hauchdünn dahinter.