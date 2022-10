Alle Spielerinnen waren hochmotiviert

Gestern Abend hieß es unter Flutlicht: SG Listrup/Leschede vs. SV Olympia Uelsen. Alle Spielerinnen waren hochmotiviert und Coach Albat fand in der Ansprache vor dem Spiel die richtigen Worte. Keine der Spielerinnen schien Sorge vor dem höher Spielenden Gegner zu haben. So war man von Beginn an vor allem in der Abwehr voll da und schaffte es fast durchgehend den Spielaufbau der Landesligaspielerinnen aus Uelsen zu unterbrechen. Torhüterin Anne hielt einige Torchancen und zeigte eine wirklich starke Performance. 0:0 zur Halbzeit und trotz einiger angeschlagener Spielerinnen wollten alle in Halbzeit 2 genau da weiter machen, wo man aufgehört hatte.