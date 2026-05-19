So läuft der Finaltag der Amateure 2026. – Foto: IMAGO IMAGES
Alle Spiele, alle Tore des Finaltags der Amateure 2026
Finaltag der Amateure 2026: alle Spiele, alle Tore und alle Endspiele in der großen Übersicht von FuPa.
von red · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser
Der Finaltag der Amateure findet am 23. Mai 2026 bereits zum elften Mal statt. 21 Verbandspokal-Endspiele werden in einer großen Konferenz der Sportschau in der ARD oder im Livestream übertragen. In dem jeweiligen Finale geht es nicht nur um den Sieg im Verbandspokal, sondern die Sieger stehen auch gesichert im DFB-Pokal 2026/27. Auf FuPa findet ihr zum Finaltag der Amateure alle Spiele, alle Ergebnisse und alle Ticker sowie Informationen zu Live-Streams und zur Sportschau-Konferenz in der Übersicht.
Zum Abschluss des Tages duellieren sich der FC Bayern München und der VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals in Berlin.
Finaltag der Amateure: alle Spiele ab 11.30 Uhr
- Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung mit Wappen klicken!
- Baden: VfR Mannheim (Oberliga Baden-Württemberg) – SV Waldhof Mannheim (3. Liga) - Carl-Benz-Stadion
Sa., 23.05.2026, 11:30 Uhr
Berlin: : VSG Altglienicke (Regionalliga Nordost) – BFC Dynamo (Regionalliga Nordost) - Mommsenstadion
Sa., 23.05.2026, 11:30 Uhr
Bremen: Leher TS (Bremen-Liga) – SV Hemelingen (Bremen-Liga) - Marko Mock Arena
Sa., 23.05.2026, 11:30 Uhr
Hamburg: SC Vorwärts Wacker 04 (Oberliga Hamburg) – Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club / HEBC Hamburg (Oberliga Hamburg) - Stadion Hoheluft
Sa., 23.05.2026, 11:30 Uhr
Brandenburg: FC Energie Cottbus (3. Liga) – VfB Krieschow (NOFV-Oberliga Süd) -LEAG Energie Stadion
Sa., 23.05.2026, 11:30 Uhr
Schleswig-Holstein: SV Todesfelde (Oberliga Schleswig-Holstein) – 1. FC Phönix Lübeck (Regionalliga Nord) - Joda-Sportpark
Sa., 23.05.2026, 11:30 Uhr
Thüringen: FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost) – ZFC Meuselwitz (Regionalliga Nordost) - ad hoc Arena im Ernst
Sa., 23.05.2026, 11:30 Uhr
Finaltag der Amateure: alle Spiele ab 13.30 Uhr
- Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung mit Wappen klicken!
- Rheinland: TuS Koblenz (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) – SV Eintracht Trier (Regionalliga Südwest) - Moselstadion
Sa., 23.05.2026, 13:30 Uhr
Sachsen-Anhalt: VfB Germania Halberstadt (NOFV-Oberliga Süd) - Hallescher FC (Regionalliga Nordost) - Leuna-Chemie-Stadion
Sa., 23.05.2026, 13:30 Uhr
Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow (Verbandsliga) – F.C. Hansa Rostock (3. Liga) - Volksstadion
Sa., 23.05.2026, 13:30 Uhr
Niedersachsen: Lüneburger SK Hansa (Oberliga Niedersachsen) – TuS Bersenbrück (Oberliga Niedersachsen) - August-Wenzel-Stadion
Sa., 23.05.2026, 13:30 Uhr
Südbaden: Bahlinger SC (Regionalliga Südwest) – FC 08 Villingen (Oberliga Baden-Württemberg) - Karl-Heitz-Stadion
Sa., 23.05.2026, 13:30 Uhr
Südwest: TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest) – FK Pirmasens (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) - Arena Weingarten
Sa., 23.05.2026, 13:30 Uhr
Finaltag der Amateure: alle Spiele ab 15.30 Uhr
- Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung mit Wappen klicken!
- Mittelrhein: S.C. Fortuna Köln (Regionalliga West) – Viktoria Köln (3. Liga) - Sportpark Höhenberg
Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr
Niederrhein: MSV Duisburg (3. Liga) – SC St. Tönis (Oberliga Niederrhein) -Schauinsland-Reisen-Arena
Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr
Sachsen: FSV Zwickau (Regionalliga Nordost) – FC Erzgebirge Aue (3. Liga) - GGZ Arena
Hinweis: Am Niederrhein steht der SC St. Tönis ebenfalls im DFB-Pokal, weil der MSV Duisburg in der 3. Liga Rang vier belegt hat.
Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr
Württemberg: SV Stuttgarter Kickers (Regionalliga Südwest) – SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga Südwest) - Gazi-Stadion auf der Waldau
Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr
Finaltag der Amateure: alle Spiele ab 16.30 Uhr
- Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung mit Wappen klicken!
- Bayern: Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern) – TSV 1860 München (3. Liga) - AKON ARENA
Sa., 23.05.2026, 16:30 Uhr
Westfalen: SC Verl (3. Liga) – Sportfreunde Lotte (Regionalliga West) - Sportclub-Arena
Sa., 23.05.2026, 16:30 Uhr
Hessen: SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Regionalliga Südwest) -Stadion am Bieberer Berg
Sa., 23.05.2026, 16:30 Uhr
Saarland: 1. FC Saarbrücken (3. Liga) – FC 08 Homburg (Regionalliga Südwest) - Ludwigsparkstadion
Sa., 23.05.2026, 16:30 Uhr
DFB-Pokalfinale ab 20 Uhr in Berlin: FC Bayern München - VfB Stuttgart
Sa., 23.05.2026, 20:00 Uhr
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