 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Alle Spiele, alle Tore des Finaltags der Amateure 2026

Finaltag der Amateure 2026: alle Spiele, alle Tore und alle Endspiele in der großen Übersicht von FuPa.

von red · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser
So läuft der Finaltag der Amateure 2026.
So läuft der Finaltag der Amateure 2026. – Foto: IMAGO IMAGES

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Der Finaltag der Amateure findet am 23. Mai 2026 bereits zum elften Mal statt. 21 Verbandspokal-Endspiele werden in einer großen Konferenz der Sportschau in der ARD oder im Livestream übertragen. In dem jeweiligen Finale geht es nicht nur um den Sieg im Verbandspokal, sondern die Sieger stehen auch gesichert im DFB-Pokal 2026/27. Auf FuPa findet ihr zum Finaltag der Amateure alle Spiele, alle Ergebnisse und alle Ticker sowie Informationen zu Live-Streams und zur Sportschau-Konferenz in der Übersicht.

Zum Abschluss des Tages duellieren sich der FC Bayern München und der VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals in Berlin.

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Finaltag der Amateure: alle Spiele ab 11.30 Uhr

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung mit Wappen klicken!

  • Baden: VfR Mannheim (Oberliga Baden-Württemberg) – SV Waldhof Mannheim (3. Liga) - Carl-Benz-Stadion
Sa., 23.05.2026, 11:30 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
11:30live
  • Berlin: : VSG Altglienicke (Regionalliga Nordost) – BFC Dynamo (Regionalliga Nordost) - Mommsenstadion
    • Sa., 23.05.2026, 11:30 Uhr
    VSG Altglienicke
    VSG AltglienickeAltglienicke
    BFC Dynamo
    BFC DynamoBFC Dynamo
    11:30live
  • Bremen: Leher TS (Bremen-Liga) – SV Hemelingen (Bremen-Liga) - Marko Mock Arena
    • Sa., 23.05.2026, 11:30 Uhr
    Leher Turnerschaft
    Leher TurnerschaftLeher TS
    SV Hemelingen
    SV HemelingenHemelingen
    11:30live
  • Hamburg: SC Vorwärts Wacker 04 (Oberliga Hamburg) – Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club / HEBC Hamburg (Oberliga Hamburg) - Stadion Hoheluft
    • Sa., 23.05.2026, 11:30 Uhr
    HEBC Hamburg
    HEBC HamburgHEBC Hamburg
    SC Vorwärts/Wacker Billstedt
    SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
    11:30live
  • Brandenburg: FC Energie Cottbus (3. Liga) – VfB Krieschow (NOFV-Oberliga Süd) -LEAG Energie Stadion
    • Sa., 23.05.2026, 11:30 Uhr
    FC Energie Cottbus
    FC Energie CottbusFC Energie
    VfB 1921 Krieschow
    VfB 1921 KrieschowKrieschow
    11:30live
  • Schleswig-Holstein: SV Todesfelde (Oberliga Schleswig-Holstein) – 1. FC Phönix Lübeck (Regionalliga Nord) - Joda-Sportpark
    • Sa., 23.05.2026, 11:30 Uhr
    SV Todesfelde
    SV TodesfeldeTodesfelde
    1. FC Phönix Lübeck
    1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
    11:30
  • Thüringen: FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost) – ZFC Meuselwitz (Regionalliga Nordost) - ad hoc Arena im Ernst
    • Sa., 23.05.2026, 11:30 Uhr
    FC Carl Zeiss Jena
    FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
    ZFC Meuselwitz
    ZFC MeuselwitzMeuselwitz
    11:30live

    Finaltag der Amateure: alle Spiele ab 13.30 Uhr

    • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung mit Wappen klicken!

    • Rheinland: TuS Koblenz (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) – SV Eintracht Trier (Regionalliga Südwest) - Moselstadion
    Sa., 23.05.2026, 13:30 Uhr
    SV Eintracht Trier 05
    SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
    TuS Koblenz
    TuS KoblenzTuS Koblenz
    13:30live
  • Sachsen-Anhalt: VfB Germania Halberstadt (NOFV-Oberliga Süd) - Hallescher FC (Regionalliga Nordost) - Leuna-Chemie-Stadion
    • Sa., 23.05.2026, 13:30 Uhr
    VfB Germania Halberstadt
    VfB Germania HalberstadtHalberstadt
    Hallescher FC
    Hallescher FCHallescherFC
    13:30live
  • Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow (Verbandsliga) – F.C. Hansa Rostock (3. Liga) - Volksstadion
    • Sa., 23.05.2026, 13:30 Uhr
    SV Pastow
    SV PastowSV Pastow
    F.C. Hansa Rostock
    F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
    13:30
  • Niedersachsen: Lüneburger SK Hansa (Oberliga Niedersachsen) – TuS Bersenbrück (Oberliga Niedersachsen) - August-Wenzel-Stadion
    • Sa., 23.05.2026, 13:30 Uhr
    Lüneburger Sport-Klub Hansa
    Lüneburger Sport-Klub HansaLüneburg SK
    TuS Bersenbrück
    TuS BersenbrückBersenbrück
    13:30live
  • Südbaden: Bahlinger SC (Regionalliga Südwest) – FC 08 Villingen (Oberliga Baden-Württemberg) - Karl-Heitz-Stadion
    • Sa., 23.05.2026, 13:30 Uhr
    FC 08 Villingen
    FC 08 VillingenVillingen
    Bahlinger SC
    Bahlinger SCBahlinger SC
    13:30live
  • Südwest: TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest) – FK Pirmasens (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) - Arena Weingarten
    • Sa., 23.05.2026, 13:30 Uhr
    TSV Schott Mainz
    TSV Schott MainzSchott Mainz
    FK Pirmasens
    FK PirmasensPirmasens
    13:30live

    Finaltag der Amateure: alle Spiele ab 15.30 Uhr

    • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung mit Wappen klicken!
    • Mittelrhein: S.C. Fortuna Köln (Regionalliga West) – Viktoria Köln (3. Liga) - Sportpark Höhenberg
    Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr
    SC Fortuna Köln
    SC Fortuna KölnFortuna Köln
    Viktoria Köln
    Viktoria KölnViktoria Köln
    15:30live
  • Niederrhein: MSV Duisburg (3. Liga) – SC St. Tönis (Oberliga Niederrhein) -Schauinsland-Reisen-Arena
    • Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr
    SC St. Tönis 1911/20
    SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
    MSV Duisburg
    MSV DuisburgMSV Duisburg
    15:30live

    Hinweis: Am Niederrhein steht der SC St. Tönis ebenfalls im DFB-Pokal, weil der MSV Duisburg in der 3. Liga Rang vier belegt hat.
  • Sachsen: FSV Zwickau (Regionalliga Nordost) – FC Erzgebirge Aue (3. Liga) - GGZ Arena
    • Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr
    FSV Zwickau
    FSV ZwickauFSV Zwickau
    FC Erzgebirge Aue
    FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
    15:30live
  • Württemberg: SV Stuttgarter Kickers (Regionalliga Südwest) – SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga Südwest) - Gazi-Stadion auf der Waldau
    • Sa., 23.05.2026, 15:30 Uhr
    SV Stuttgarter Kickers
    SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
    SG Sonnenhof Großaspach
    SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
    15:30live

    Finaltag der Amateure: alle Spiele ab 16.30 Uhr

    • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung mit Wappen klicken!
    • Bayern: Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern) – TSV 1860 München (3. Liga) - AKON ARENA
    Sa., 23.05.2026, 16:30 Uhr
    FC Würzburger Kickers
    FC Würzburger KickersWürz.Kickers
    TSV 1860 München
    TSV 1860 MünchenTSV 1860
    16:30live
  • Westfalen: SC Verl (3. Liga) – Sportfreunde Lotte (Regionalliga West) - Sportclub-Arena
    • Sa., 23.05.2026, 16:30 Uhr
    VfL Sportfreunde Lotte
    VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
    SC Verl
    SC VerlSC Verl
    16:30live
  • Hessen: SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Regionalliga Südwest) -Stadion am Bieberer Berg
    • Sa., 23.05.2026, 16:30 Uhr
    SG Barockstadt Fulda Lehnerz
    SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
    SV Wehen Wiesbaden
    SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
    16:30live
  • Saarland: 1. FC Saarbrücken (3. Liga) – FC 08 Homburg (Regionalliga Südwest) - Ludwigsparkstadion
    • Sa., 23.05.2026, 16:30 Uhr
    1. FC Saarbrücken
    1. FC SaarbrückenSaarbrücken
    FC 08 Homburg
    FC 08 HomburgFC Homburg
    16:30live

    DFB-Pokalfinale ab 20 Uhr in Berlin: FC Bayern München - VfB Stuttgart

    Sa., 23.05.2026, 20:00 Uhr
    FC Bayern München
    FC Bayern MünchenFC Bayern
    VfB Stuttgart
    VfB StuttgartVfB Stuttg.
    20:00live

    >>> LIveticker FC Bayern München - VfB Stuttgart

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    >>> Alle DFB-Pokalsieger in der Übersicht

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