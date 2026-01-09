Alle Partien im Livestream: Der Spielplan vom 23. Pape-Cup

Am Wochenende öffnet sie wieder: Die Arena der Helden von Morgen . In der GETEC-Arena in Magdeburg steigt die nunmehr 23. Auflage des renommierten Matthias-Pape-Gedächtnisturniers. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen an beiden Turniertagen vollumfänglich im Livestream. Auf FuPa findet ihr stets die aktuellsten Ergebnisse.

Seit jeher steht der Pape-Cup für U15-Hallenfußball der Extraklasse, für viele Zuschauer auf den Rängen und für die ganz besonderen Duelle auf dem Parkett. So heißt es am Sonnabendvormittag in der Vorrunde etwa: 1. FC Lok Stendal gegen Borussia Dortmund oder Leeds United. Und SV Arminia Magdeburg gegen den Titelverteidiger FC Liverpool oder den Hamburger SV.

Am Nachmittag steigt mit dem VfB Germania Halberstadt der dritte regionale Qualifikant ein - und trifft unter anderen auf die internationalen Vertreter von PSV Eindhoven und Cambridge United. Und natürlich ist der 1. FC Magdeburg als Gastgeber mit von der Partie, trifft in der Gruppe etwa auf den Vorjahresfinalisten 1. FC Union Berlin und auf die englischen Gäste der Tottenham Hotspur.