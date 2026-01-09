Neue Teilnehmer und Spielplan: Winterchaos wirft Plan für Pape-Cup um

Die Gruppen wurden schon im Dezember ausgelost, die Spielpläne waren längst fertig. Doch das deutschlandweite Winterchaos infolge von Sturmtief "Elli" hat die Planungen für die 23. Auflage des Matthias-Pape-Gedächtnisturniers am Freitag noch einmal gehörig durcheinandergewirbelt.

Mit dem SV Werder Bremen, dem Hamburger SV und dem 1. FSV Mainz 05 hatten gleich drei Mannschaften ihre Teilnahme aufgrund von Anreiseproblematiken kurzfristig abgesagt. Der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund, die am Freitag anreisen wollten und am Sonnabend in der frühen Gruppe spielen sollten, mussten ihre Anreise auf den Samstag verschieben. "Zum Glück waren wir auf alles vorbereitet", sagt Tom Heitzmann aus dem Organisationsteam des renommierten U15-Hallenturniers.

Mit dem FC Carl Zeiss Jena, dem FC Energie Cottbus und Eintracht Braunschweig wurden auf die Schnelle drei Nachrücker gefunden, die die freigewordenen Startplätze beim Pape-Cup einnehmen. Außerdem wurden die Gruppen - entsprechend der Anreisesituation der einzelnen Mannschaften - noch einmal neu geordnet und die Spielpläne angepasst. "Jetzt hoffen wir, dass alles nach Plan läuft", sagt Heitzmann. Etwas Ruhe wird das Organisationsteam wohl in diesem Jahr erst dann haben, wenn alle Teams wohlbehalten in Magdeburg angekommen sind.