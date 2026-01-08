Wirtz, Götze, Kroos und Co.: Diese Stars spielten schon beim Pape-Cup

Kennet Eichhorn ist einer der Shootingstars der laufenden Saison im deutschen Profifußball. Im Alter von nur 16 Jahren kam der Mittelfeldspieler schon elfmal für Hertha BSC in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Sein Marktwert schnellte binnen weniger Monate in die Höhe - auf inzwischen 20 Millionen Euro. Eichhorn gilt als eines der größten Talente des deutschen Fußballs. Und ist eines der jüngsten Beispiele, warum das Matthias-Pape-Gedächtnisturnier in Magdeburg den Beinamen Die Arena der Helden von Morgen trägt.

Vor zwei Jahren war Eichhorn selbst noch beim renommierten Hallenturnier in der Getec-Arena am Ball. Mit der U15 von Hertha stürmte er zum Sieg - und schnappte sich obendrein die Trophäe für den besten Spieler des Turniers.

Wie der 16-jährige Eichhorn haben in den vergangenen Jahrzehnten schon etliche Talente beim Pape-Cup auf sich aufmerksam gemacht, die später zu Stars wurden. So wird auch am Wochenende bei der inzwischen 23. Auflage - live übertragen im kostenlosen Stream auf volksstimme.de und mz.de - wieder so mancher Youngster von sich reden machen.

Sie wollen in die Fußstapfen treten von späteren Bundesliga-Spielern, Champions-League-Siegern und Weltmeistern, die schon in Magdeburg beim Pape-Cup spielten. So wie ein Toni Kroos, der 2005 im Dress des FC Hansa Rostock zum besten Torschützen avancierte und zugleich zum besten Spieler gewählt wurde. 21 Jahre später ist Kroos mit insgesamt 34 gesammelten Titeln im Verlauf seiner Karriere einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten.

Spätere Weltmeister und Nationalspieler beim Pape-Cup

2014 krönte sich Kroos mit Deutschland zum Weltmeister - an seiner Seite waren damals weitere ehemalige Spieler des Pape-Cups. Julian Draxler war 2008 für den FC Schalke 04 in Magdeburg am Ball, WM-Siegtorschütze Mario Götze dribbelte ein Jahr zuvor mit dem Nachwuchs von Borussia Dortmund in Sachsen-Anhalt auf.

Marcel Schmelzer, Nuri Sahin (beide 2003), Marco Reus (2004), Joel Matip (2005), Marc-André ter Stegen (2007), Emre Can (2009), Julian Brandt und Leroy Sané (2011) sind nur einige der weiteren späteren Nationalspieler, die als Nachwuchstalente beim Pape-Cup aufliefen.

Vom U15-Hallenturnier auf die große Fußballbühne

Auch in der jüngeren Vergangenheit konnten sich beim U15-Hallenturnier immer wieder hoffnungsvolle Talente zeigen, denen später der Durchbruch gelang. So wie Florian Wirtz, der 2018 mit dem 1. FC Köln das Finale erreicht hat und zum besten Spieler gewählt wurde. Nur zwei Jahre später debütierte er für Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga. Und im vergangenen Sommer wurde eben jener Florian Wirtz mit seinem Wechsel zum FC Liverpool für 125 Millionen Euro zum teuersten deutschen Fußballer aller Zeiten.

Wie schnell es von der U15 auf die große Fußballbühne gehen kann, hat nicht zuletzt auch die Personalie Kennet Eichhorn gezeigt. Sein Werdegang dürfte ein Vorbild für viele der Toptalente sein, die am Samstag und Sonntag beim 23. Matthias-Pape-Gedächtnisturnier in der Arena der Helden von Morgen auflaufen.

