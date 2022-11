Alle Niederrheinpokal-Sieger auf einen Blick Hier gibt es alle Niederrheinpokal-Sieger auf einen Blick - amtierender Sieger von 2022 ist der SV Straelen.

Einmal am DFB-Pokal teilnehmen - davon träumen die meisten Amateurfußballvereine und die kleineren Profi-Klubs, die zumeist in der Regionalliga spielen. Im Fußballverband Niederrhein (FVN) ist der Sieger des Niederrheinpokals automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert und darf auf Duelle mit dem FC Bayern München oder Borussia Dortmund hoffen. In diesem Text findet ihr chronologisch sortiert alle Niederrheinpokal-Sieger in der Übersicht.