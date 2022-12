„Alle für Moritz“-Initiative wird zum Verein: „Fundament e.V“ will langfristig helfen Spenden für die Familie

Der kleine Haken: Einen Verein ausschließlich zugunsten einer Familie zu gründen, ist in Deutschland nicht möglich. Laut Satzung setzt sich der „Fundament e.V.“ generell für „hilfsbedürftige Personen, insbesondere zugunsten von Kindern und Jugendlichen, die Waisen oder Halbwaisen sind“, ein.

Die Tragödie bewegte nicht nur die Fans . Nach dem Heimspiel gegen den Halleschen FC trugen die 1860-Profis ein Banner mit der Aufschrift „#Alle für Moritz“ über den Platz. Michael Köllner drückte sein Mitgefühl am Magenta-Mikro aus.

München – Im August 2022 trug die Löwen-Kurve Trauer. Der treue 1860-Fan Moritz Walter war im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Vier kleine Kinder hinterlässt der Familienvater, ein Motorradunfall riss ihn aus dem Leben. Und die Löwen-Familie zeigte, wie groß der Zusammenhalt in Giesing ist.

„Die Familie von Moritz steht aber schon im Vordergrund“, verspricht Münster. Andere Projekte werde der Verein auch angehen, hat aktuell aber noch nichts geplant. Was möglich ist, hängt komplett vom Spendenaufkommen ab.

„Familie war immer eingebunden“: „Fundament e.V“ will Hinterbliebende langfristig unterstützen

Der Verein ist eng mit den Hinterbliebenen verbunden. Die beiden Vorsitzenden sind mit der Familie befreundet. Sie war bei der Gründung „immer eingebunden“, erklärt Münster. Der eigene Verein macht es möglich, dass die Initiatoren alles in der Hand haben. Außerdem werden keine Gebühren fällig, wenn Hilfsbereite eine Spendenquittung möchten, die dann über einen Drittverein ausgestellt werden müsste.

Sieben Mitglieder hat der „Fundament e.V.“, mehr braucht er auch nicht. Wer spenden will, muss kein Mitglied sein. Über die Website haben Interessierte die Möglichkeit, Geld an den Verein oder auch direkt an die Familie von Moritz Walter zu spenden.

„Wir wollen auch kontinuierliche Spendenangebote ins Leben rufen“, kündigt Münster an. Wer langfristig Spenden möchte, kann bis dahin einen Dauerauftrag einrichten.

„Fundament e.V.“ hofft auf viele Spenden für Familie von Moritz – zeigt sich der 1860-Szene großzügig?

Viel Zeit, um Projekte und Angebote zu planen, hatten die Initiatoren bislang noch nicht. Der „Fundament e.V.“ sollte auf jeden Fall vor Ende des Jahres gegründet werden, damit Spendenquittungen für das Jahr 2022 ausgestellt werden können.

Der Verein und die Familie hoffen jetzt natürlich auf große Spendenbereitschaft für den neuen Verein. Was der „Fundament e.V.“ leisten kann, liegt daran, wie viel gespendet wird. Hoffen darf der Verein auf die Löwen-Familie, alle sieben Gründungsmitglieder sind in der 1860-Fanszene aktiv. (moe)