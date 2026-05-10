"Alle Dämme sind gebrochen": Germania Weilbach krönt sich zum Meister Dank Schützenhilfe von TuRa II: Weilbach macht im KOL-Topspiel den direkten Wiederaufstieg perfekt +++ Kampf um Platz zwei und Abstiegskampf spitzen sich zu +++ Zeilsheim II und TuRa II mit Trainerwechseln von Lauris Ommert · Heute, 19:33 Uhr · 0 Leser

Germania Weilbach am Feiern nach dem Gewinn der Meisterschaft. – Foto: Nourdine Ajarar

Main-Taunus. Der FC Germania Weilbach darf sich in Zukunft wieder Gruppenligist nennen. Drei Spieltage vor Schluss setzte sich die Germania mit 1:0 im Topspiel gegen die SG Oberliederbach durch und durfte dank der Schützenhilfe von TuRa Niederhöchstadt II zur Meisterfeier ansetzen. Türk Hattersheim hätte gegen die TuRa-Zweite einen Sieg benötigt, um die Weilbacher Feierlichkeiten zu vertagen. Am Ende hieß es 2:2. Das Rennen um Platz zwei, der für die Relegation berechtigt, bleibt auch deshalb weiter offen, weil sich im Saisonendspurt ein Dreikampf zwischen der SG Oberliederbach (51 Punkte), dem SV Kriftel (50) und dem Türk FC Hattersheim (49) anbahnt. Im Abstiegskampf konnte der BSC Schwalbach derweil einen 6:0-Achtungserfolg gegen den SV Zeilsheim II landen, bei dem unter der Woche Trainer Ruhat Birinci hingeschmissen hat. Sollte die SG Nassau Diedenbergen in der Gruppenliga die Klasse halten, wäre der vorletzte Platz (aktuell BSC Schwalbach) gesichert. Zwei Teams würden aus der A-Liga direkt aufsteigen. Bei einem Diedenbergener Abstieg, würde der Letzte direkt absteigen und der Vorletzte in die Relegation gegen den zweiten Platz der A-Liga MTK müssen. Wie der Auf- und Abstieg im Main-Taunus abläuft, könnt ihr hier nachlesen.

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Es war von vornherein klar: Die Germania ist auf Schützenhilfe von TuRa Niederhöchstadt II angewiesen, um drei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft klarzumachen. Die eigenen Hausaufgaben machte die Germania - ausgerechnet im Topspiel gegen die SG Oberliederbach. Freuen konnten sich alle, die es mit der Germania halten, erst knapp 30 Minuten nach Abpfiff, als das 2:2-Unentschieden vom anderen Platz auch in Weilbach durchsickerte. "Wir haben einen Korrespondenten nach Hattersheim gestellt. Der hat uns dann gesagt, dass es zwei Minuten vor Schluss 2:2 steht. Zehn Minuten später meinte er, dass immer noch zwei Minuten zu spielen sind. Das war schon echt filmreif. Als dann klar war, dass das Spiel aus ist, sind alle Dämme gebrochen", strahlte Weilbachs Trainer Nourdine Ajarar vor Freude. Meisterschaft drei Spieltage vor Schluss, direkter Wiederaufstieg in die Gruppenliga, und das noch mit einer der jüngsten Mannschaften der Liga: "Geil, brutal", rang Ajarar nach Worten. "Ich kenne Meisterschaften nur aus der Jugend, aber bei den Herren ist das nochmal was ganz anderes. Es war eine anstrengende und lange Saison, aber diese Mannschaft ist einfach geil und hat eine Monster-Mentalität."

Die Weilbacher Spieler feiern in der Kabine die Meisterschaft. – Foto: Nourdine Ajarar

Sein Co-Trainer Ibrahim Özveren sah den entscheidenden Sieg gegen Oberliederbach als Exempel für den gesamten Saisonverlauf: "Die Jungs haben von der ersten Minute an geackert. Wir sind über die Saison als Team zusammengewachsen. Besonders in den letzten Wochen sind wir auf der letzten Rille gegangen." Vor 200 Zuschauern erzielte Sebastian Knezevic nach einer halben Stunde mit seinem 32. Saisontreffer das Tor des Tages. Die bärenstarke Parade von Loukas Sianavas kurz vor der Pause hielt am Ende für Weilbach die Null. Tore: 1:0 Sebastian Knezevic (30./Kopfball)

"Erstmal Gratulation an Weilbach. Am Ende mussten wir ernüchternd feststellen, dass das 2:2 ein verdientes Ergebnis ist. Ich war mit der Mannschaftsleistung nicht zufrieden", sagte Türk-Spielertrainer Abdullah Mansouri, der für die neue Saison zugesagt hat. Für die restlichen drei Spiele soll das Remis nur ein Flüchtigkeitsfehler bleiben: "Wir sind die Mannschaft der Rückrunde und in der Lage jeden Gegner zu schlagen. Wir planen vorerst für die KOL, aber versuchen jedes Spiel zu gewinnen." Gegner TuRa Niederhöchstadt II hat sich derweil von Trainer Federico da Costa Coutinho getrennt. Das teilte der Verein unter der Woche mit. "Nach unserer Niederlage am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Viktoria Kelsterbach haben wir zusammen mit unserem Trainer eine eingehende Analyse der aktuellen sportlichen Situation vorgenommen. Wir sind dabei gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen, dass beide Seiten leider den Glauben verloren haben, in der aktuellen Konstellation eine Veränderung zum Positiven bewirken zu können", hieß es in der Pressemitteilung. Antonio Volpini, Sportlicher Leiter unserer 2. Mannschaft, soll das Team in den verbleibenden Spielen nun zum Klassenerhalt führen. Tore: 1:0 Semir Agovic (28.), 1:1 Henri Hyseni (38./Foulelfmeter), 1:2 Ruben Vazquez (41.), 2:2 Ayoub Mansouri (51.)