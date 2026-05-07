So läuft der Auf- und Abstieg im Main-Taunus-Kreis Der alljährliche Domino-Effekt: Wieviele Teams aus den Klassen absteigen müssen, hängt vom Abstiegsgeschehen der darüberliegenden Ligen ab +++ Wir haben die realistischsten Konstellationen mal durchgespielt von Philipp Durillo · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Unterschiedliche Gefühlswelten: Während die SG Oberliederbach um den Aufstieg in die Gruppenliga kämpft, droht Viktoria Kelsterbach der Abstieg in die A-Liga.. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Drei Dinge im Leben sind sicher: Der Tod, Steuern und das alljährliche Rätselraten bis kurz vor dem Ende der Spielzeit, wieviele Teams denn nun aus den jeweiligen Klassen absteigen müssen. Bei vielen Vereinen und Spielern herrscht Unklarheit, zumal die Tabellen der Verbandsseite oft noch irreführend eingefärbt sind und eine andere Abstiegskonstellation suggerieren als tatsächlich der Fall ist. "Die im Spielgeschehen veröffentlichte Zahl der Absteiger ist der maximale Wert. Die Zahl der tatsächlichen Absteiger ist von der Anzahl der direkten Absteiger aus übergeordneten Spielklassen abhängig", heißt es auf der Webseite des Hessischen Fußball-Verbands. Eine wichtige Info. Nicht ohne Grund verzichten wir bei FuPa mittlerweile bei den meisten Ligen darauf, Absteigerzahlen einzufärben, um hier nicht für unnötige Irritationen zu sorgen. Entscheidend ist immer die Richtzahl, also die Zahl der Teams, die in der kommenden Saison 26/27 in der jeweiligen Klasse an den Start gehen sollen. Wir haben mal durchgespielt, wie die aktuelle Situation im Main-Taunus-Kreis aussieht (Stand 6. Mai). Hinweis vorab: Noch nicht absehbare Rückzüge weiterer Teams, freiwillige Abstiege oder neu entstehende Spielgemeinschaften könnten sich noch auf das Abstiegsgeschehen auswirken.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Zentral für sämtliche Ligen des Kreises ist die Situation in der Gruppenliga. Und die sieht aus Sicht der Main-Taunus-Vereine gut aus. Denn nach aktuellem Stand würden sich alle Main-Taunus-Vereine in der Liga halten. Wenngleich die SG Nassau Diedenbergen noch gefährdet ist und ein sehr schweres Restprogramm hat. Was wiederum bedeutet, dass in den darunterliegenden Klassen auf Kreisebene sich die Absteigerzahl reduzieren dürfte.

Kreisoberliga Main-Taunus (16 Teams, Richtzahl 16) Kriegt die SG Nassau Diedenbergen in der Gruppenliga die Kurve, würde kein Team aus der Gruppenliga runterkommen. Zwei Teams verlassen die Liga, der Meister steigt auf, der Letzte muss in die A-Liga runter. Doch von unten würde nur ein Team hochkommen. Das würde bedeuten, dass zur kommenden Runde nur noch 15 Teams in der KOL wären. Da aber die Richtzahl 16 ist, würde dann in diesem Fall der Tabellenzweite der A-Liga direkt in die Kreisoberliga aufsteigen. Die Folge wäre, dass es keine Relegation geben und selbst der Vorletzte der Liga direkt drinbleiben würde.