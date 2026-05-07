So läuft der Auf- und Abstieg im Main-Taunus-Kreis

Drei Dinge im Leben sind sicher: Der Tod, Steuern und das alljährliche Rätselraten bis kurz vor dem Ende der Spielzeit, wieviele Teams denn nun aus den jeweiligen Klassen absteigen müssen. Bei vielen Vereinen und Spielern herrscht Unklarheit, zumal die Tabellen der Verbandsseite oft noch irreführend eingefärbt sind und eine andere Abstiegskonstellation suggerieren als tatsächlich der Fall ist. "Die im Spielgeschehen veröffentlichte Zahl der Absteiger ist der maximale Wert. Die Zahl der tatsächlichen Absteiger ist von der Anzahl der direkten Absteiger aus übergeordneten Spielklassen abhängig", heißt es auf der Webseite des Hessischen Fußball-Verbands. Eine wichtige Info. Nicht ohne Grund verzichten wir bei FuPa mittlerweile bei den meisten Ligen darauf, Absteigerzahlen einzufärben, um hier nicht für unnötige Irritationen zu sorgen. Entscheidend ist immer die Richtzahl, also die Zahl der Teams, die in der kommenden Saison 26/27 in der jeweiligen Klasse an den Start gehen sollen.
Wir haben mal durchgespielt, wie die aktuelle Situation im Main-Taunus-Kreis aussieht (Stand 6. Mai). Hinweis vorab: Noch nicht absehbare Rückzüge weiterer Teams, freiwillige Abstiege oder neu entstehende Spielgemeinschaften könnten sich noch auf das Abstiegsgeschehen auswirken.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Zentral für sämtliche Ligen des Kreises ist die Situation in der Gruppenliga. Und die sieht aus Sicht der Main-Taunus-Vereine gut aus. Denn nach aktuellem Stand würden sich alle Main-Taunus-Vereine in der Liga halten. Wenngleich die SG Nassau Diedenbergen noch gefährdet ist und ein sehr schweres Restprogramm hat. Was wiederum bedeutet, dass in den darunterliegenden Klassen auf Kreisebene sich die Absteigerzahl reduzieren dürfte.
Kriegt die SG Nassau Diedenbergen in der Gruppenliga die Kurve, würde kein Team aus der Gruppenliga runterkommen. Zwei Teams verlassen die Liga, der Meister steigt auf, der Letzte muss in die A-Liga runter. Doch von unten würde nur ein Team hochkommen. Das würde bedeuten, dass zur kommenden Runde nur noch 15 Teams in der KOL wären. Da aber die Richtzahl 16 ist, würde dann in diesem Fall der Tabellenzweite der A-Liga direkt in die Kreisoberliga aufsteigen.
Die Folge wäre, dass es keine Relegation geben und selbst der Vorletzte der Liga direkt drinbleiben würde.
Steigt Diedenbergen ab, würde weiterhin nur der Letzte der KOL direkt absteigen. Dann würde aber klassisch die Relegation zwischen dem Vorletzten der KOL und dem Vizemeister KLA gespielt werden.
Und so ist die Lage:
Auf den letzten beiden Plätzen bahnt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem BSC Schwalbach und Viktoria Kelsterbach an.
Vorne hat Germania Weilbach die besten Karten für den Aufstieg. Mutmaßlich um Platz zwei duellieren sich die SG Oberliederbach, Türk Hattersheim und der SV 07 Kriftel.
Die A-Liga soll zur kommenden Saison kleiner werden, statt 17 Teams nur noch 16 in der Klasse spielen. Fix ist, dass der B-Liga-Meister direkt aufsteigt und der KOL-Letzte in jedem Fall absteigt. Dazu verlässt der bereits feststehende A-Liga-Meister SG Hoechst die Klasse nach oben. Es ergeben sich nun folgende Varianten:
In Sachen Meisterschaft ist der Drops bereits gelutscht, doch dahinter ist es ein spannendes Rennen zwischen der SG Kelkheim, dem FC Eddersheim III sowie dem SV 09 Hofheim.
Drei Aufsteiger KLC, Ein Meister Richtung KLA, ein Absteiger KLA, also drei Absteiger
Aus der Kreisliga C kommen drei Aufsteiger hoch, zwei Meister und ein Vizemeister (wird in einem Entscheidungsspiel ermittelt). Ein Absteiger kommt aus der A-Liga runter also insgesamt fix vier neue Teams in die Klasse dazu. Der Meister geht hoch. Also müssen dann drei Teams fix absteigen.
In Sachen Aufstieg hat der TuS Niederjosbach derzeit die besten Karten. Dahinter folgen der FC Türk Kelsterbach II, die SG Sossenheim sowie der FC Marxheim II.
Hinten sind DJK Flörsheim und Viktoria Kelsterbach II abgeschlagen, davor erwischt es entweder die SG Bad Soden oder SFD Schwanheim.
Die beiden Meister steigen auf, die beiden Zweiten spielen Aufstiegsspiele gegeneinander.
Die Spvgg. Hochheim II und der FC Schwalbach II sind derzeit auf den ersten beiden Plätzen. Der FC Schloßborn und der SV 09 Hofheim II könnten noch ins Aufstiegsrennen eingreifen, sind aber auf Patzer des Spitzenduos angewiesen.
Die beiden Meister steigen auf, die beiden Zweiten spielen Aufstiegsspiele gegeneinander.
Germania Weilbach III ist komfortabel vorne und dürfte als Meister einlaufen. Dahinter kommt der SV 09 Flörsheim II, Germania Okriftel II und der SV Kriftel II als Vizemeister in Frage.