Aus im Sommer: Zeilsheims U23-Trainer übt Kritik an Vereinsführung Ruhat Birinci beklagt Kommunikation über sein Aus im Sommer und Strukturen des Vereins +++ Vorsitzender Peter Strauch weist Vorwürfe zurück und verkündet neues Jugendkonzept von Lauris Ommert · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

Ruhat Birinci (im Bild) erfuhr nach eigenen Aussagen von seiner Entlassung über die Zeitung. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Zeilsheim. Mit elf Mann trat der SV Zeilsheim II im Topspiel beim Kreisoberliga-Tabellenführer Germania Weilbach an, am Ende standen bei der deutlichen 1:5-Niederlage nur noch acht Spieler auf dem Platz. Die verlorenen Punkte beschäftigten Trainer Ruhat Birinci nach Abpfiff jedoch weniger als ein anderer Umstand: Zwei Tage zuvor habe er von seinem Aus nach der Saison aus einem Bericht des Höchster Kreisblatts erfahren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Ich lasse es nicht zu, zum Affen gemacht zu werden" „Ich habe die ganze Zeit meinen Mund gehalten, aber ich lasse mich nicht zum Affen machen“, schimpfte Birinci. Ein Spieler habe ihm am Freitag den Artikel zugeschickt, in dem berichtet wurde, dass der Verein über den Sommer hinaus nicht mehr mit ihm plane. Bereits am Montag zuvor hatte es ein Gespräch mit dem Sportlichen Leiter Sadik Can gegeben. „Dort habe ich meine Forderungen nach mehr Unterstützung, einer Betreuungsperson und klarer Kommunikation deutlich gemacht. Wir sind offen auseinandergegangen“, so Birinci. Am Tag darauf sei er in den Urlaub gefahren – und habe am Freitag „völlig durch den Wind“ von seinem Aus erfahren.

Zeilsheims Vorsitzender weist Vorwürfe zurück Peter Strauch, Vorsitzender des SV Zeilsheim, widerspricht dieser Darstellung: „Aus der Zeitung hat er es nicht erfahren. Unser Sportlicher Leiter hat ihn vorher informiert. Außerdem hatte er einen Co-Trainer, der ihn unterstützt hat.“ Der Verein wolle sich zur kommenden Saison neu aufstellen. Grundlage sei ein Jugendkonzept, bei dem die U23 zur U21 umstrukturiert und der Fokus stärker auf die Nachwuchsarbeit gelegt werden soll, um die Durchlässigkeit zur ersten Mannschaft zu erhöhen. Dies gehe mit einem „strukturellen Wechsel“ einher, in dem für Birinci kein Platz sei. Ein neuer Trainer soll in den kommenden Tagen vorgestellt werden. Birinci: "Mir hat in allen Bereichen die Unterstützung gefehlt" Sadik Can erzählt, dass er Birinci am Montag „ein Zeichen gegeben“ habe, dass nicht mehr mit ihm geplant werde, „dennoch habe ich ihm gesagt, dass ich noch einmal mit dem Verein sprechen möchte.“ Dass es zu keinem weiteren Gespräch kam, kann Birinci nicht nachvollziehen: „Ich habe die Mannschaft im Sommer übernommen, viel Kraft und Leidenschaft investiert und aus den vorhandenen Mitteln das Beste gemacht. Aber mir hat es in allen Bereichen an Unterstützung gefehlt.“ Selbst organisatorische Aufgaben wie die Beschaffung von Trikots habe er übernehmen müssen.