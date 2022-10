Alexander Aschauer ist Spieler der Woche von FuPa Württemberg. – Foto: FuPa/1.FC Normannia Gmünd

Alexander Aschauer: "Schielen natürlich auf den Aufstieg" FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" für Württemberg.

FuPa Württemberg präsentiert ab sofort den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. In dieser Woche habt ihr Alexander Aschauer vom 1.FC Normannia Gmünd zu Württembergs Spieler der Woche gewählt. Der Knipser des Verbandsligisten überzeugte im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Calcio Leinfelden-Echterdingen mit einem lupenreinem Hattrick und der Vorlage zum Führungstreffer. Kurzum: Aschauer war der überragende Mann beim 4:0-Heimsieg und schoss Gmünd durch seine Tore auf Platz eins, der morgen in Ilshofen verteidigt werden soll.

FuPa: Alex, 4:0 gegen den Tabellenführer liest sich natürlich super. Wird das Ergebnis vom vergangenen Wochenende aber auch dem Spielverlauf gerecht? Alexander Aschauer: Ich denke, wenn man das ganze Spiel betrachtet, war der Sieg absolut verdient für uns - auch wenn er vielleicht ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen ist. Die erste Halbzeit war ein offener Schlagabtausch. Beiden Mannschaften hat man die leichte Nervosität in diesem Spiel angemerkt. Da Calcio und wir gegen den Ball sehr hoch anlaufen und dem Gegner wenig Zeit lassen, kam kein wirklicher Spielrhythmus zustande. Mal hatte Calcio mehr Spielanteile, mal wir. Aber wirklich zwingende Chancen waren auf beiden Seiten die Seltenheit.

Die zweite Halbzeit lief dann begünstigt durch unseren schnellen Treffer so, wie man es sich vorstellt. Denn danach hatten wir deutlich mehr Spielanteile und Kontrolle und haben auch defensiv nichts zugelassen. Somit war es, denke ich, aufgrund der zweiten Halbzeit unter dem Strich auch ein verdienter Sieg. Inwieweit hat die rote Karte das Spiel beeinflusst? Die ersten zehn Minuten nach der roten Karte waren alles andere als gut von uns. Wir hatten eigentlich erwartet, mit der Zwei-Tore-Führung und der roten Karte im Rücken Ruhe ins Spiel zu bringen, aber das ist uns in dieser Spielphase überhaupt nicht gelungen. Da haben wir im Kollektiv schlecht verteidigt und der Gegner kam öfter zu gefährlichen Situationen, als uns lieb war. Danach war es wieder so, wie wir es wollten und wir konnten die Überzahl gut ausspielen und weitere Treffer erzielen. Doch nicht nur der Platzverweis - vor allem du hast mit deiner Leistung maßgeblich zum deutlichen Sieg beigetragen. Hattest du einfach einen guten Tag? Gute Frage. Grundsätzlich gehe ich in jedes Spiel sehr gut vorbereitet und mit einem guten Gefühl. Ich habe da meinen Tagesablauf, den ich strikt einhalte und der mir ein gutes Gefühl gibt, um später auch meine Leistung auf den Platz zu bringen. Gegen Gegner von der Tabellenspitze ist man natürlich immer noch ein kleines bisschen mehr fokussiert. Dass mir dann drei Tore gelungen sind, war natürlich nicht zu erwarten. Grundsätzlich möchte ich der Mannschaft so gut es geht helfen. Und da ich Stürmer bin, kann ich das am besten mit Toren. Deshalb freut es mich natürlich ,wenn mir das gelingt. Dass es dann drei Stück gegen den Tabellenführer wurden, freut mich natürlich besonders.

Alexander Aschauer – Foto: Jani Pless

Jetzt steht bei euch morgen direkt die nächste schwierige Partie an, wenn ihr auswärts nach Ilshofen müsst. Werdet ihr die Tabellenführung verteidigen können? Mit Ilshofen kommt das nächste Team aus der oberen Tabellenregion auf uns zu. Ich erwarte wieder einen heißen Tanz gegen eine Mannschaft, die super in die Saison gestartet ist, in den letzten Wochen jedoch auch gezeigt hat, dass sie schlagbar sind. Wir sind gut vorbereitet auf den Gegner, wissen aber auch, dass es wieder eine Topleistung von uns braucht, um dort zu bestehen. Unser Ziel ist natürlich, unseren Tabellenplatz von Spiel zu Spiel zu behalten und dafür werden wir alles geben. Welche langfristigeren Ziele hast du eigentlich noch in deiner Karriere? Das oberste Ziel für mich ist ganz klar der Aufstieg mit der Normannia. In meiner Karriere konnte ich leider erst einen Aufstieg miterleben. Das war eine super Sache und ein sehr schöner Moment. Und jetzt könnte ich mir nichts Besseres vorstellen, als auch mit dieser Mannschaft am Ende der Saison den großen Triumph zu feiern. Dafür werde ich alles geben, um es dem Verein und dem Team zu ermöglichen, wieder eine Klasse höher zu spielen. Als persönliches Ziel habe ich mir aber definitiv die Torjägerkrone vorgenommen. Denn wenn ich dieses Ziel erreiche und so den Jungs zu Siegen verhelfen kann, denke ich, dass der Aufstieg auch möglich ist. Das wäre dann der Optimalfall. Und mit Normannia Gmünd? Habt ihr euch ein Saisonziel gesteckt? Die Zielsetzung für diese Saison ist die Verbesserung unseres Tabellenplatzes aus der Vorsaison. Da wurden wir Vierter und somit ist unser Ziel dieses Mal Platz eins bis drei. Da liegt natürlich nahe, dass man auch mit einem Auge auf den Aufstieg schielt. Wir wollen, solange es geht, oben mitspielen und Woche für Woche zeigen, dass wir zurecht da oben stehen. Die Liga ist wahnsinnig spannend dieses Jahr, da sich noch kein Team so wirklich als Favorit herauskristallisiert hat. Aber ob wir unser Ziel erreicht haben, wird man erst nächstes Jahr beurteilen und dann hoffentlich mit einem Ja beantworten können!