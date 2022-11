Alem Radoncic nicht mehr unter Zeiml Ein Abschied mit Wehmut: Der 24-jährige Allrounder spielt künftig nicht mehr bei der Fortuna Regensburg

„Es war eine geile Zeit“, führt sich Alem Radoncic die letzten anderthalb Jahre vor Augen. „Die Mannschaft ist total zusammengewachsen und auch ich selbst habe mich weiterentwickelt.“ Die verlorene Relegation im vergangenen Mai wurmt ihn immer noch: „Danach haben wir uns geschworen, dass wir heuer aufsteigen wollen.“ Es schwingt also eine große Portion Wehmut mit bei seinem Abgang. Anfangs eher den offensiveren Part bekleidet, rutschte Radoncic diese Saison in die Außenverteidigung. Damit kam er ganz gut zurecht. Sein Dank an Mannschaft, Verantwortliche und Coach Zeiml („wir verstehen uns nach wie vor blendend“) soll natürlich nicht zu kurz kommen; den (nun ehemaligen) Mitspielern wünscht er nur das Beste „und nichts anderes, als dass sie aufsteigen“.



Die Gründe seines Entschlusses möchte der Wahl-Regensburger gar nicht groß thematisieren. Es hätte die ein oder anderen Dinge gegeben, die ihn als Spieler stören würden. „Ich fühle mich nicht mehr wohl.“ Nun geht sein Blick nach vorne. So bald wie möglich möchte Radoncic einen neuen Verein gefunden haben. In welcher Liga, lässt er sich offen. Es soll passen. „Ich will einfach Spaß am Kicken haben!“



Wenngleich man ihn gern behalten hätte – bei der Fortuna nimmt man Radoncic' Abschied sachlich zur Kenntnis. Für den Abwehrbereich wird es angesichts der baldigen Spielberichtigung von Neuzugang Tom Liebherr sowie der Trainingsrückkehr von Rekonvaleszent Tom Schmidbauer mit Blick aufs Frühjahr ja zwei „neue“ Optionen geben.



Weil Landesliga-Spielleiter Dominik Fraunholz die Vereine nach den vielen Spielabsagen des vergangenen Wochenendes größtenteils in die Winterpause geschickt hat, können Regensburgs Spieler nun erst einmal ein wenig die Beine hochlegen. Frühzeitig geht es dann auf Kunstrasen in die Vorbereitung auf die Restsaison.