Aks Platzverweis wird zum Knackpunkt

Nach einer Ecke hatte Alexander Dollhopf die Gäste in Führung gebracht (28. Minute)., nachdem es bereits auf beiden Seite mehrere Möglichkeiten gab, das 1:0 zu erzielen. Doch die Hausherren kamen schnell zurück: Samir Malaab erzielte per Strafstoß das 1:1 (36.), Abdenbi Oubelkhiri besorgte die Führung für Merten (44.). „Da lassen wir uns zweimal überraschen“, ärgerte sich Avramovic, für den die spielentscheidende Szene jedoch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte folgte.

Sinan Ak wurde aus seiner Sicht hör- und sehbar im Strafraum nach einem Haken gefoult. Doch stattdessen erhielt der gelbvorbelastete Ak die Ampelkarte für eine angebliche Schwalbe. „Das war für uns eine klare Szene und extrem hart zu verdauen“, ärgerte sich der VfL-Coach, der seiner Mannschaft für den kämpferischen Einsatz dennoch ein großes Kompliment aussprach.