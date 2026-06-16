Ahrensburger TSV präsentiert für den Neustart weitere Zugänge

Kehrt zurück: Malte Kohlsaat. – Foto: Maurice Herzog

Der Ahrensburger TSV hat zwei weitere Personalien für die kommende Saison bekanntgegeben. Dabei setzt der Verein auf eine Mischung aus Vereinsidentifikation und Erfahrung: Malte Kohlsaat kehrt an die Stormarnstraße zurück, Aaron Bauer verstärkt künftig das Torwartteam.

Besonders die Rückkehr von Kohlsaat ist für den ATSV eine emotionale Geschichte. Der Spieler gilt als echtes Eigengewächs, lernte bereits als Grundschüler in Ahrensburg das Fußballspielen und war später Teil jener Mannschaft, die den Weg von der Kreisklasse bis in die Landesliga ging. Nach einem Jahr beim SC Sperber zieht es ihn nun zurück zu seinen Wurzeln.

Für Ahrensburg ist Kohlsaat nicht nur ein weiterer Kaderspieler, sondern ein Rückkehrer mit Verbindung zum Verein. Solche Personalien können in einer Mannschaft wichtig sein, weil sie Identifikation, Erfahrung aus früheren gemeinsamen Jahren und Verständnis für das Umfeld mitbringen.

Der Verein ordnet die Rückkehr entsprechend deutlich ein. „Mehr Ahrensburger DNA geht eigentlich nicht“, heißt es in der Mitteilung. Kohlsaat kennt den Klub, das Umfeld und den Weg, den der ATSV in den vergangenen Jahren genommen hat. Genau das macht seine Rückkehr sportlich und menschlich wertvoll.

Der ATSV deutete zudem an, dass Kohlsaat möglicherweise nicht der einzige bekannte Name bleiben könnte. In der Vereinsmitteilung heißt es: „Wo Malte Kohlsaat anheuert, da kann #BNS13 nicht weit weg sein.“ Weitere Neuigkeiten könnten also folgen.

Bauer kommt vom SVNA

Auch auf der Torwartposition stellt sich Ahrensburg neu auf. Mit Aaron Bauer kommt ein erfahrener Schlussmann vom SV Nettelnburg/Allermöhe. Dort hatte der 33-Jährige zuvor vier Jahre lang das Tor gehütet. Nun soll er beim ATSV Ruhe, Erfahrung und starke Reflexe einbringen.

Schon die ersten Trainingseinheiten hinterließen offenbar einen sehr guten Eindruck. Bauer sei direkt angekommen, als wäre er schon länger dabei, schreibt der Verein. Gerade auf der Torwartposition ist diese schnelle Integration wichtig, weil Kommunikation, Ruhe und Vertrauen zur Hintermannschaft eine große Rolle spielen.

Kevin Göde lobt den Zugang deutlich: „Aaron ist ein echt Glücksfall für uns. Er ist ein überragender Torwart, nicht nur auf dem Feld sondern vor allem auch als Mensch.“

Bauer freut sich auf das Umfeld

Auch Bauer selbst blickt positiv auf seine neue Aufgabe. „Die ersten Trainingseinheiten haben mir sofort gezeigt, dass hier eine tolle Mannschaft und ein starkes Umfeld zusammenkommen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit auf und neben dem Platz. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht“, sagt der Torwart.

Damit bekommt der ATSV einen Spieler, der nicht nur sportlich helfen soll, sondern auch menschlich schnell in die Gruppe passt. Zusammen mit Kohlsaat ergibt sich ein klares Bild: Ahrensburg sucht nicht nur Qualität, sondern auch Spieler, die zum Verein und zur Kabine passen.

Ahrensburg baut weiter am Kader

Mit Kohlsaat und Bauer hat der Ahrensburger TSV zwei unterschiedliche, aber passende Bausteine vorgestellt. Der eine bringt Vereinsgeschichte und Identifikation zurück, der andere Erfahrung und Stabilität zwischen den Pfosten.

Inhaltlich passt das zu einer Kaderplanung, die offenbar auf Charakter, Verlässlichkeit und eine gute Mischung setzt. Kohlsaat steht für Ahrensburger Wurzeln, Bauer für Ruhe und Erfahrung im Tor. Beide sollen helfen, den ATSV in der kommenden Saison stabiler und stärker aufzustellen.

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