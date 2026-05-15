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Ahrensburger TSV holt Schlüsselspieler vom Rahlstedter SC
Der Ahrensburger TSV steht nach sechs Jahren vor dem Abschied aus der Landesliga Hansa. Für den Neustart eine Klasse tiefer kehrt mit Dennis Sailer ein bekanntes Gesicht zurück.
Der Ahrensburger TSV stellt sich nach einer schwierigen Saison neu auf. Der Abstieg aus der Landesliga Hansa steht seit einigen Wochen fest, aktuell rangiert der ATSV mit nur vier Punkten am Tabellenende. Nach sechs Jahren in der Landesliga geht es für den Klub damit eine Klasse tiefer weiter - verbunden mit der Hoffnung auf einen strukturierten Neustart.
Ein wichtiger Baustein dafür steht bereits fest: Dennis Sailer kehrt nach einem Jahr beim Rahlstedter SC nach Ahrensburg zurück und wird ab der kommenden Saison wieder für den ATSV auflaufen. In der laufenden Saison hat der Mittelfeldmotor bislang 21-mal gespielt.
Rückkehrer mit Erfahrung und Bindung
Für den Verein ist Sailer mehr als nur ein Zugang. In der Mitteilung bezeichnet der ATSV ihn als „Ahrensburger Urgestein“ und als wichtigen Eckpfeiler für die kommende Spielzeit. Gerade mit seiner Erfahrung und Qualität soll er helfen, jüngere Spieler zu führen und der Mannschaft in der neuen Liga Stabilität zu geben.
Das Trainergespann Marc Jahn und Kevin Alexander Göde setzt damit früh auf Identifikation und Verlässlichkeit. Jahn sagt: „Ich freue mich riesig, dass Dennis so heiß ist und mit seiner ,Ahrensburger DNA‘ mithelfen wird, dass es sportlich wieder in eine andere Richtung geht als zuletzt.“
Saison zum Vergessen - Blick nach vorne
Sportlich war die laufende Saison für den Ahrensburger TSV schwer. Der Abstieg deutete sich früh an, war im Winter kaum noch abzuwenden und ist mittlerweile besiegelt. Dennoch betont der Klub, dass die Mannschaft trotz mehrerer bitterer Niederlagen bis zum Ende durchgezogen habe.
Genau darauf soll nun aufgebaut werden. Der Neustart eine Klasse tiefer soll nicht dem Zufall überlassen werden, die Planungen laufen bereits. Sailer wird dabei offenbar nicht der einzige Rückkehrer bleiben. Der Verein kündigt an, dass in den kommenden Wochen weitere Personalien folgen sollen.
Für den ATSV beginnt damit nach einer enttäuschenden Landesliga-Saison ein neues Kapitel - mit Spielern, die den Verein kennen, Verantwortung übernehmen und den Weg zurück in ruhigere Fahrwasser mitgestalten sollen.
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