Ahrensburger TSV holt Schlüsselspieler vom Rahlstedter SC

Rückkehrer mit Erfahrung und Bindung Für den Verein ist Sailer mehr als nur ein Zugang. In der Mitteilung bezeichnet der ATSV ihn als „Ahrensburger Urgestein“ und als wichtigen Eckpfeiler für die kommende Spielzeit. Gerade mit seiner Erfahrung und Qualität soll er helfen, jüngere Spieler zu führen und der Mannschaft in der neuen Liga Stabilität zu geben.

Das Trainergespann Marc Jahn und Kevin Alexander Göde setzt damit früh auf Identifikation und Verlässlichkeit. Jahn sagt: „Ich freue mich riesig, dass Dennis so heiß ist und mit seiner ,Ahrensburger DNA‘ mithelfen wird, dass es sportlich wieder in eine andere Richtung geht als zuletzt.“ Saison zum Vergessen - Blick nach vorne Sportlich war die laufende Saison für den Ahrensburger TSV schwer. Der Abstieg deutete sich früh an, war im Winter kaum noch abzuwenden und ist mittlerweile besiegelt. Dennoch betont der Klub, dass die Mannschaft trotz mehrerer bitterer Niederlagen bis zum Ende durchgezogen habe.