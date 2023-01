– Foto: Kevin Kieweg

Adrien Koudelka wechselt in die dritte Dänische Liga Innenverteidiger verlässt den abstiegsbedrohten SGV Freiberg

Adrien Koudelka verlässt den SGV Freiberg Fußball in Richtung Dänemark und schließt sich dem dortigen Drittligisten Akademisk Boldklub A/S an. Der 20-jährige Innenverteidiger kam mit der Bitte um Vertragsauflösung auf den SGV zu, um seinen nächsten Karriereschritt machen zu können. Diese Chance wollte der Freiberger Regionalligist dem jungen Talent nicht verbauen und einigte sich in der Winterpause mit Akademisk Boldklub über die Transfermodalitäten.