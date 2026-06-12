 2026-06-12T06:52:44.557Z

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Adam Jabiri trifft als TSV-Trainer zum Jubiläum auf 1. FC Schweinfurt

Landesliga fordert Regionalliga +++ Volles Programm zum 70-jährigen Jubiläum des TSV Abtswind +++ Sieben Spiele bis zum 11. Juli

von btfm · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser
Der beste Torjäger der 2012 neu eingeführten Regionalliga Bayern: Adam Jabiri.
Der beste Torjäger der 2012 neu eingeführten Regionalliga Bayern: Adam Jabiri. – Foto: HMB Media/Julien Becker

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Der Sommerfahrplan des TSV Abtswind und dessen neuen Trainers Adam Jabiri steht. Das absolute Highlight der Vorbereitung wartet am 28. Juni, wenn der Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05 gastiert.

237 Spiele, 138 Tore und 2021 Meister der Regionalliga Bayern: Adam Jabiri hat den 1. FC Schweinfurt über die letzten Jahre geprägt. Im Juni 2024 erklärte die Tormaschine das Karriereende. Seit April 2026 ist klar: Jabiri kehrt zurück auf die Fußballbühne und übernimmt den TSV Abtswind als Cheftrainer in der Landesliga Nordwest. Und das in einem ganz besonderen Jahr.

Die Grün-Weißen feiern in diesem Sommer ihr 70-jähriges Vereinsjubiläum und haben dafür ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Vom Samstag, den 27. Juni, bis zum Sonntag, den 28. Juni, finden an der Alten Untersambacher Straße 4 zahlreiche Festivitäten statt. Als sportlicher Höhepunkt gastiert am Sonntag um 14 Uhr Schweinfurt in Abtswind.

Highlight gegen Schweinfurt: Programm des TSV Abtswind zum 70-jährigen Vereinsjubiläum

  • Kräuter Mix Arena, Alte Untersambacher Straße 4, 97355 Abtswind
  • Samstag, 27. Juni 2026
    • 16:30 Uhr Auftritt der Line Dance Gruppe
    • 17:00 Uhr TSV Abtswind II gegen den RSV Sugenheim
    • 17:45 Uhr Halbzeitshow unserer Tanzgruppe
    • 19:00 Uhr Auftritt unserer Damen Gymnastikgruppe
    • 19:30 Uhr Begrüßung und Ehrungen
  • Sonntag, 28. Juni 2026
    • 10:00 Uhr Weißwurstfrühstück
    • 11:00 Uhr Spiel der U15 des TSV Abtswind
    • 12:00 bis 17:00 Uhr Spielstraße für Kinder und Familien
    • 14:00 Uhr TSV Abtswind gegen 1. FC Schweinfurt 05

Buckenhofen, Weisendorf und Großbardorf: Die sieben Testspiele des TSV Abtswind

Neben dem Duell gegen Schweinfurt stehen für den TSV sechs weitere Testspiele bereits fest. Die Trainerpremiere feiert Jabiri wohl am 16. Juni gegen den TSV 07 Bergrheinfeld. Vier Tage später fordert die Mannschaft Landesliga-Konkurrent Buckenhofen.

Zwei Tage nach dem Duell gegen Schweinfurt geht es am Platz der SpVgg Laub gegen den ASV Weisendorf. Zum Abschluss der Vorbereitung trifft Abtswind auf Großbardorf (4.7., 16 Uhr), den 1. FC Sand am Main (10.7., 18:30 Uhr) und den TSV Burgebrach (11.7., 16 Uhr). Hier geht's zum kompletten Vorbereitungsplan des TSV Abtswind.

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