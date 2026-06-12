Adam Jabiri trifft als TSV-Trainer zum Jubiläum auf 1. FC Schweinfurt

Der beste Torjäger der 2012 neu eingeführten Regionalliga Bayern: Adam Jabiri. – Foto: HMB Media/Julien Becker

Der Sommerfahrplan des TSV Abtswind und dessen neuen Trainers Adam Jabiri steht. Das absolute Highlight der Vorbereitung wartet am 28. Juni, wenn der Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05 gastiert.

237 Spiele, 138 Tore und 2021 Meister der Regionalliga Bayern: Adam Jabiri hat den 1. FC Schweinfurt über die letzten Jahre geprägt. Im Juni 2024 erklärte die Tormaschine das Karriereende. Seit April 2026 ist klar: Jabiri kehrt zurück auf die Fußballbühne und übernimmt den TSV Abtswind als Cheftrainer in der Landesliga Nordwest. Und das in einem ganz besonderen Jahr.

Die Grün-Weißen feiern in diesem Sommer ihr 70-jähriges Vereinsjubiläum und haben dafür ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Vom Samstag, den 27. Juni, bis zum Sonntag, den 28. Juni, finden an der Alten Untersambacher Straße 4 zahlreiche Festivitäten statt. Als sportlicher Höhepunkt gastiert am Sonntag um 14 Uhr Schweinfurt in Abtswind.