Adam Jabiri ist zurück - als Trainer in Abtswind!

Adam Jabiri (rechts) setzt in Abtswind auf den idealen Mix. – Foto: TSV Abtswind

Die Verantwortlichen des TSV Abtswind haben einen Nachfolger für Thorsten Götzelmann gefunden. Zur neuen Spielzeit übernimmt Adam Jabiri den Cheftrainerposten bei den Grün-Weißen. Über diese Personalie informiert das Kräuterdorf in Form einer Pressemitteilung.

Einer der bekanntesten Fußballer der Region trainiert ab Juni die Abtswinder Fußballer, wie es in der Information heißt.. Der gebürtige Kitzinger folgt auf Thorsten Götzelmann und übernimmt erstmals hauptverantwortlich eine Mannschaft im Herrenbereich. Beim FC Schweinfurt 05 war der 41-Jährige zuletzt in der Saison 2023/24 als spielender Co-Trainer tätig. Bei den Schnüdeln beendete er auch seine aktive Karriere, in der er unter anderem für die TSG Hoffenheim, Rot-Weiß Erfurt und die Würzburger Kickers am Ball war.

Nun kehrt der frühere Torjäger auf die regionale Fußballbühne zurück. „Ich hatte über die letzten Jahre immer wieder Kontakt mit Christoph Mix. Kürzlich hat mich dann Tobias Werner kontaktiert. Ich hatte in den Gesprächen von Beginn an ein sehr gutes Gefühl, so dass wir uns schnell einig geworden sind. Der TSV ist die sportlich attraktivste Adresse im Landkreis Kitzingen“, freut sich Adam Jabiri auf die neue Herausforderung. Zudem hätten die Nähe zu seinem Wohnort Mainbernheim und zu seiner Arbeitsstelle in Dettelbach für Abtswind gesprochen.