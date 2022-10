Achtelfinal-Auslosung: Harz-Derby und wieder ein Oberliga-Duell Landespokal +++ Die acht Achtelfinal-Paarungen in der Übersicht

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Geschäftsstelle des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) das Achtelfinale im Landespokal der Herren gezogen. Dabei bewies Losfee Christian Katzbach ein glückliches Händchen. Mit dem FC Einheit Wernigerode und dem SV Blau-Weiß Zorbau treffen zwei Oberligisten aufeinander, die erst am vergangenen Wochenende aufeinandertrafen. Zu einem Derby empfängt Landesligist Blankenburger FV den Oberligisten SV Westerhausen. Das große Los zog derweil Verbandsliga-Spitzenreiter SSC Weißenfels, der auf den Sieger aus dem noch ausstehenden Duell zwischen ESG Halle und dem Halleschen FC trifft. Alle Ansetzungen in der Übersicht: