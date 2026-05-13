"Absolut motiviert": Endspiel um Bayernliga-Relegation in Münchberg

Wer setzt sich in Münchberg durch? Das Heimspiel gewann Forchheim gegen den direkten Konkurrenten mit 5:1. – Foto: Wolfgang Zink

Auf dem Papier hat der Jahn aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs einen Vorteil. Auch bei einem Remis darf die Mannschaft von René Ebert zur Relegation. Doch der Cheftrainer ist gewarnt: “Münchberg ist ziemlich heimstark und hat einen Mega-Lauf. Sie sind aktuell vielleicht besser im Flow als wir, aber wir werden mutig auftreten.”

90 Minuten entscheiden zwischen Leere und dem nächsten Schritt. Wenn am Samstag um 14 Uhr Eintracht Münchberg auf Jahn Forchheim trifft, zählt am Ende nur das nackte Ergebnis. Ein Showdown um die Bayernliga-Relegation: Der Sieger darf weiter vom Aufstieg träumen, der Verlierer spielt trotz einer starken Saison auch in der Spielzeit 2026/27 Landesliga-Fußball.

Bislang läuft bei beiden Teams alles seinen gewohnten Gang. Nur jetzt, keinen zusätzlichen Druck aufbauen. Der dürfte ohnehin kurz vor dem Anpfiff kommen. "Die Vorbereitung auf das Spiel gegen Forchheim läuft gut. Wir gehen das Spiel an wie jedes andere auch. Wir haben eine gute Mischung aus Lockerheit, Spaß und Intensität im Training", sagt Eintracht-Trainer Sandro Preißinger.

In Forchheim sieht man das ähnlich und will an der eigenen Spielweise festhalten, sagt Ebert: “Jeder Gegner der Liga weiß, wie wir spielen. Wir müssen nur noch mutiger verteidigen und in Zweikämpfen griffiger sein.”

Tagesform und Glück entscheidend? Preißinger erwartet "Spiel auf Augenhöhe"

Zuletzt strauchelte Forchheim – gerade in der Fremde. Auf das 2:4 gegen Buckenhofen folgte ein 0:4 gegen den TSV Buch. Daheim siegte sein Team dagegen dreimal in Serie. “In den letzten Auswärtsspielen sind wir teils unter die Räder gekommen", sagt Ebert. "Gegen Burgebrach war das gerade defensiv aber wieder ein Schritt nach vorne (2:0-Sieg). Jetzt müssen wir das auswärts bestätigen. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir in Münchberg drei Punkte einfahren und den Einzug in die Relegation klarmachen.”

Selbiges will man natürlich in Münchberg erreichen. "Ich glaube, dass beide Mannschaften absolut motiviert ins Spiel gehen und sportlich ziemlich auf Augenhöhe stehen. Deshalb wird die Tagesform und vermutlich auch etwas Spielglück entscheidend sein", sagt Preißinger, dessen Team zuletzt gut in Form war.

Personell fehlt der Eintracht nur Lucas Primus (Muskelbündelriss). Forchheim muss dagegen weiter auf Luis Beck, Sebastian Lindner und Tim Basener verzichten. Doch Ebert ist von seiner Mannschaft überzeugt: “Unser Kader ist groß genug. Wir werden eine Top-Elf auf den Rasen stellen.”