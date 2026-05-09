Showdown um Bayernliga-Relegation steht: Münchberg „sehr glücklich“

Christopher Hofbauer, Trainer des SC Schwabach: „Sehr guter Spielbeginn von uns. Gerade in der ersten halben Stunde wirklich gut gespielt. Die 2:0-Führung war zu diesem Zeitpunkt völlig verdient, da war richtig Spielfreude bei unserer Truppe zu sehen. Zudem haben wir defensiv ganz aufmerksam verteidigt, dementsprechend happy waren wir zur Pause.

Wir wollten in der zweiten Halbzeit genauso weitermachen, kommen dann aber leider durch einfache Ballverluste defensiv ein bisschen in die Bredouille. Dadurch haben wir Feucht zum Anschlusstreffer eingeladen. Hintenraus war es dann schon eine gewisse Defensivschlacht mit Umschaltmomenten. Leider hat uns bei Chancen lang die letzte Konsequenz gefehlt. Das 3:1 in der Nachspielzeit war aber natürlich cool. Insgesamt ein gutes Gefühl, auch weil wir die lange Serie zu Hause weiter ausgebau haben.“

Max Schmid, Teammanager des SC Feucht: „Letztendlich muss man von einer verdienten Niederlage sprechen. Gerade in der ersten Halbzeit war der SC 04 Schwabach die klar bessere Mannschaft. Sie gehen völlig verdient in Führung, auch wenn wir uns beim Elfmeter, extrem stümperhaft angestellt haben. Nichtsdestotrotz war Schwabach spielbestimmend und hätte locker mit einer 3:0- oder 4:0-Führung in die Pause gehen können, aber unser Torhüter hat in dieser Phase wirklich sehr stark gehalten.

Nach dem Seitenwechsel hatten sie direkt die Chance, den Deckel draufzumachen, doch unser Keeper hat erneut sensationell pariert. Mit dem ersten anständigen Angriff sind wir dann zum Anschlusstreffer gekommen. Danach hatten wir sogar die Riesenchance zum 2:2-Ausgleich: Der gegnerische Keeper hält den ersten Ball, beim Nachschuss will unser Stürmer einschieben, wird aber vom Torwart am Fuß festgehalten. Er fällt, aber es gibt keinen Elfmeter. Auf jeden Fall eine strittige Situation. Das wäre der Ausgleich gewesen.

Danach war das ein sehr offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten und man hat gesehen, dass beide Mannschaften offensiv richtig Spaß machen. Am Ende war unser Torhüter bei einem Standard mit vorne, wir laufen in den Konter und Janis Herger macht mit dem Schuss ins leere Tor alles klar. Alles in allem war das ein sehr schwacher Auftritt von uns im ersten Durchgang. In der zweiten Halbzeit wurde zwar besser, aber man muss sagen, dass der Sieg für Schwabach ganz klar verdient ist.“

Die weiteren Spiele vom Samstag: