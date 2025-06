Abschied aus Haching: Aaron Keller vor Wechsel in die 2. Bundesliga

Keller war vergangenen Sommer nach vielversprechenden Leistungen sowohl bei der Reserve in der Landesliga als auch in der 3. Liga bei der SpVgg Unterhaching an den SSV Ulm in die 2. Bundesliga verliehen worden. In 27 Einsätzen kam das 21-jährige Offensiv-Talent auf fünf Torbeteiligungen. Im DFB-Pokal wurde der Linksaußen bei der 0:4-Pleite gegen den FC Bayern München eingewechselt.

Parallel stieg sein Hauptverein aus Haching aus dem Profifußball zurück in die Regionalliga ab. Ein Wechsel des Schweizers ist demnach sehr wahrscheinlich. Jedoch waren sich die SpVgg Unterhaching und die Kleeblätter aus Fürth längere Zeit nicht einig über einen Transfer von Keller. Zudem gab es laut transfermarkt.de weitere Interessenten am 21-Jährigen.