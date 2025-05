Abgänge bei Hertha 03, dem BFC Dynamo und Viktoria Berlin

Während mit Dedidis und Keskin zwei Spieler kommen, verlässt ein anderer die Zehlendorfer. Gabriel Figurski Vieira hat sich in seiner ersten Regionalliga-Saison ins Rampenlicht gespielt und am heutigen Mittwoch einen Vertrag beim FSV Zwickau unterzeichnet.

„Gabi ist uns im Laufe der Saison aufgefallen, erstmals schmerzlich am ersten Spieltag, als er zwei Tore gegen uns erzielt hat. Er ist ein spielstarker Achter mit einer guten Mischung aus Physis und Torgefahr. Besonders beeindruckt hat uns seine Entwicklung in den vergangenen drei Jahren. Gabi hat sich von der Landesliga über die Oberliga bis in die Regionalliga hochgearbeitet und von Beginn an überzeugt. Wir freuen uns, mit Gabi einen weiteren gut ausgebildeten und entwicklungsfähigen Spieler bei uns begrüßen zu dürfen", erklärt Zwickaus Sportdirektor Robin Lenk.