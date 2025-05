Erster Neuzugang: Altglienicke verpflichtet Hertha-Talent

Sommerpause. Die Fußballer genießen nach Saisonende die freie Zeit, doch hinter den Kulissen basteln die Teams fleißig am Kader. Die VSG Altglienicke hat bereits an einigen Stellschrauben gedreht. So wurde mit Ersan Parlatan ein neuer Cheftrainer verpflichtet (FuPa berichtete), die Verträge mit Dan Twardzik als Co-Trainer sowie Philip Türpitz als Kapitän wurden verlängert (FuPa berichtete).

Verabschiedet wurde mit Grace Bokake bereits ein Spieler, der zum Greifswalder FC wechselt (FuPa berichtete). Weitere Abgänge werden folgen. Und so muss die sportliche Leitung natürlich auch selber wieder aktiv werden, neue Spieler für die kommende Saison verpflichten. Mit Dominik Schickersinsky wurde nun ein erster Neuzugang bekanntgegeben.