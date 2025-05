Torwart von Carl-Zeiss-Jena für Hertha 03

Hertha 03 Zehlendorf bastelt am Kader für die neue Regionalliga-Saison – und setzt dabei ein klares Zeichen im Tor: Mit Alexios Dedidis wechselt ein talentierter junger Schlussmann vom Ligakonkurrenten Carl Zeiss Jena in den Südwesten Berlins. Der 23-Jährige absolvierte in der vergangenen Spielzeit vier Einsätze für die Thüringer und gilt als vielversprechendes Torwarttalent.

Dedidis bringt nicht nur eine starke Physis und ausgeprägte Reaktionsfähigkeit mit, sondern überzeugt auch durch seine Präsenz im Strafraum. Attribute, die bei Hertha 03 Eindruck hinterlassen haben. Trainer Steffen Israel zeigt sich überzeugt: „Wir haben lange nach einem Torwart gesucht, der sowohl technisch als auch mental überzeugt. Alexios erfüllt genau diese Anforderungen.“