In der Icon League für Buzz Club unterwegs: Dominik Wüst (links) und Halil Ibrahim Yilmaz (rechts) sprechen über ihren Wechsel zum SV Hummetroth, die Icon League und ihre Ambitionen.
„Aber sowas von!“ – Yilmaz und Wüst wollen Eddersheim noch einholen

Halil Ibrahim Yilmaz und Flügelspieler Dominik Wüst haben mit Hessenligist SV Hummetroth viel vor +++ Im Interview sprechen sie über Ziele, ihren Wechsel und die Icon League

Wiesbaden/Darmstadt. Nachdem der FC Eddersheim Mitte Dezember entschieden hat, sich von Hessenliga-Toptorjäger Halil Ibrahim Yilmaz und Flügelspieler Dominik Wüst zu trennen, haben die beiden Offensivspieler in Ligakonkurrent SV Hummetroth einen neuen Verein gefunden.

Im Interview des Wiesbadener Kurier (plus-Artikel) sprechen beide über ihre Beweggründe für den Wechsel, das Thema Icon League und ihre persönlichen Ziele.

