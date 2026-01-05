Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In der Icon League für Buzz Club unterwegs: Dominik Wüst (links) und Halil Ibrahim Yilmaz (rechts) sprechen über ihren Wechsel zum SV Hummetroth, die Icon League und ihre Ambitionen. – Foto: Halil Ibrahim Yilmaz/Buzz Club
„Aber sowas von!“ – Yilmaz und Wüst wollen Eddersheim noch einholen
Halil Ibrahim Yilmaz und Flügelspieler Dominik Wüst haben mit Hessenligist SV Hummetroth viel vor +++ Im Interview sprechen sie über Ziele, ihren Wechsel und die Icon League