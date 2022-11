Stochern im Nebel: Tarforsts Benedikt Decker fragt Schiedsrichter Marc Schiry, ob die Partie fortgeführt werden kann. In das Gespräch bringt sich auch Assistent Kai-Jörg Krall (rechts) ein – Foto: Hans Krämer

Abbruch in Tarforst – Mageres Remis für Zerf Fußball-Rheinlandliga: Trierer Derby wird neu angesetzt – Spitzenreiter lässt in Mayen Federn – Nullnummer der besseren Art in Morbach.

FSV Trier-Tarforst – FSG Ehrang/Pfalzel⇥Abbruch Alles war angerichtet für ein prickelndes Stadtderby unter Flutlicht: 525 Zuschauer fieberten dem Anpfiff von Schiedsrichter Marc Schiry entgegen. Aufgrund starken Nebels fehlte aber zunächst der Durchblick, weshalb die Partie mit fast einer Stunde Verspätung angepfiffen wurde. Die Gäste aus Ehrang/Pfalzel starteten besser in das Duell und setzten spielerische Akzente. Torwart Luca Merling bewahrte sein Team zunächst vor einem Rückstand. In der 26. Minute verwandelte Jonas Amberg dann einen von Nils Kiesewetter verursachten Foulelfmeter zur Gästeführung. Nach dem Seitenwechsel waren die Sichtverhältnisse so schlecht, dass der Unparteiische beide Mannschaften für rund eine halbe Stunde in die Kabine schickte. Als der Spielabbruch um 22.05 Uhr offiziell wurde, reagierten die Gästefans enttäuscht. Hier geht's zur Bildergalerie Die Partie wird nun komplett wiederholt. Klar ist laut Werner Gorges, Vorsitzendem des FSV Trier-Tarforst, dass dann wieder Eintritt gezahlt werden muss: „Das Spiel wurde angepfiffen und gespielt, weshalb beim Wiederholungsspiel alles von vorne beginnt und auch Eintritt gezahlt werden muss.“ Der Tarforster Trainer Holger Lemke konstatierte: „Wir sind sehr enttäuscht, dass wir dieses Derby heute nicht zu Ende spielen konnten. Aber ich denke schon, dass der Abbruch die richtige Entscheidung war.“ FV Hunsrückhöhe Morbach - FC Bitburg ⇥0:0 Es war eine Nullnummer der besseren Art, welche die 180 Zuschauzu sehen bekamen. Sowohl Thorsten Haubst als auch sein Bitburger Pendant Fabian Ewertz sprachen von einem „guten, schnellen Spiel auf gehobenen Rheinlandliganiveau“. Dabei hatten die Hausherren das Geschehen zunächst im Griff, erspielten sich im ersten Durchgang aber nur eine Chance durch Sebastian Schell. „Wir haben es gegen eine solch spielstarke Mannschaft wie Bitburg insgesamt gut gemacht“, lobte Haubst. Ehe seine Mannschaft gegen Ende der Partie zu zwei dicken Gelegenheiten durch die im Eins-gegen-eins am Tor vorbeischießenden Lukas Servatius und Maximilian Schemer kam, hatte man auch ein paar bange Momente zu überstehen: Leander Schwedler scheiterte an der Latte, und FVH-Torwart Yannick Görgen rettete gegen Kevin Fuchs und Joshua Bierbrauer. „Unser Problem ist und bleibt, dass wir die klaren Chancen nicht verwerten“, bemängelte Haubst einmal mehr die Effektivität bei seiner Elf. Aus Bitburger Sicht war die Phase zwischen der 46. und 80. Minute gut. „Warum wir dann aber so nachlassen, ist mir unerklärlich. Wenn wir da noch ein Gegentor kassiert hätten, wäre das sehr ärgerlich gewesen“, so Ewertz. Morbach: Görgen - Petry, Steinbach (75. Haubst), Schell, Schemer, Klassen, Marcel Schultheis, Ruster (68. Servatius), Heckler (68. Fuchs), Martin Schultheis, Philip Meeth. Bitburg: Pelz - Floß (90. Wolf), Bierbrauer, Fisch, Schwedler, Schütz, Kevin Fuchs (90. Krämer), Alff, Matteo Müller (85. Nosbisxch), Sprüds, Koch. Schiedsrichter: Jonas Schäfer (Rheinböllen) - Zuschauer: 180 TuS Mayen – FC Hochwald-Zerf ⇥1:1 (0:1) Mayen startete im defensiven 5-4-1-System und musste in der 24. Minute ein Eigentor durch Steffen Schmitt hinnehmen. Die Hochwälder agierten im ersten Durchgang überlegen, konnten aber die Führung nicht weiter ausbauen. In der zweiten Hälfte gelang dem von Tobias Uhrmacher trainierten TuS durch Torjäger Kevin Dreidoppel der sehenswerte Ausgleichstreffer (48.). Zerf erzielte erstmals in dieser Saison ein Unentschieden und liegt jetzt nur noch einen Punkt vor Cosmos Koblenz. FC-Spielertrainer Fabian Mohsmann bilanzierte: „Die passive Spielweise des Gegners und der schwer zu bespielende Platz haben uns das Leben schwer gemacht. Ich bin insgesamt enttäuscht, obwohl wir den Kampf angenommen haben. Nach dem Seitenwechsel wurde es hektisch, und Mayen hat es kämpferisch gut gemacht.“ Sein Pendant Uhrmacher sprach von einem leistungsgerechten Ergebnis. Zerf: Koltes – Hoffmann, R. Mohsmann, R. Mertinitz (90.+2 Jücker), Carl, Burg (90. Keck), Schneider, Thinnes, Schettgen, Lenz, Hemmes (72. F. Mohsmann) Schiedsrichter: Marvin Engelbertz (Scheuerfeld) Zuschauer: 153 Tore: 0:1 Steffen Schmitt (Eigentor/24.), 1:1 Kevin Dreidoppel (48.) Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Maximilian Hoffmann (89./Zerf/wiederholtes Foulspiel)