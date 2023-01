Ab Sommer nur noch ein hauptamtlicher Trainer Verbandsliga +++ Thomes Vertrag wird nicht verlängert +++ Kretz ab Sommer Cheftrainer +++ Kiermeier wird sein spielender Co.

Manchmal stehen auch im Erfolg Veränderungen an. Als Tabellenzweiter der Fußball-Verbandsliga und Halbfinalist im badischen Pokal spielt der 1.FC Mühlhausen bis dato eine herausragende Runde. Die Oberliga und der DFB-Pokal könnten, wenn alles perfekt läuft in der zweiten Saisonhälfte, der Lohn für die Elf von Christian Thome und Steffen Kretz sein. Die Zusammenarbeit des Duos endet aber im Sommer.

"Ich habe mir natürlich meine Gedanken gemacht, was passiert, wenn Steffen nur noch Trainer und kein Spieler mehr sein wird", sagt Thome, für den die Entwicklung nicht allzu überraschend kam. Er versichert: "An der Zusammenarbeit mit Steffen ändert das nicht das Geringste, die war und ist immer sehr harmonisch und produktiv."

Beide Seiten, der FCM sowie der scheidende Trainer versichern, dass zwischenmenschlich nichts hängenbleibt. "Wir sind ja nicht enttäuscht oder irgendwas in diese Richtung", sagt Mühlhausens Sportlicher Leiter Sachar Theres und fügt hinzu, "wir haben uns das alles andere als leicht gemacht." Neben der Ernennung von Kretz zum Cheftrainer hat der Klub weitere Fakten geschaffen. Kapitän Jonas Kiermeier (30), der im Verein hohes Ansehen genießt, schlüpft ab Sommer in die Rolle des spielenden Co-Trainers.

Die knapp vierjährige Amtszeit des Trainerduos war mit reichlich Erfolgen ausgestattet. Als Landesliga-Abbruchmeister der Coronasaison 2019/20 stieg Mühlhausen in die Verbandsliga auf, in derselben Saison und im Jahr danach erreichte der Klub jeweils das badische Pokalhalbfinale.

Am Ende dieser Saison soll der Weg bis ins Finale führen, am 14. März steigt das Halbfinale beim Oberligisten 1.CfR Pforzheim. In der Liga hat der FCM mindestens Rang zwei und damit die Aufstiegsspiele zur Oberliga in der eigenen Hand. Thome ist motiviert und sagt: "Wir haben noch einiges vor."