A-Liga: Rückblick auf die Zahlen der Hinrunde Torjäger, Überflieger und Verlierer: Die Tops und Flops aus der ersten Saisonhälfte zusammengefasst

4 – Vier Wochen Spielverbot: So lautete eine der Strafen, die Aufsteiger FC Albania vom Verbandsgericht aufgebrummt bekam. In der Partie bei Schwarz-Weiß hatte der Schiedsrichter die Wiederholung eines Elfmeters angezeigt, weil der Albania-Keeper nicht mit einem Fuß auf der Linie gestanden haben soll. Daraufhin hatten mehrere Gäste-Spieler den Schiedsrichter bedrängt, einer davon hatte den Referee zu Fall gebracht. Während des Spielverbots wurden alle vier Albania-Spiele mit 0:3 für den Gegner gewertet.

6 – So viele Treffer in einem Spiel zu erzielen, ist eine besondere Quote. Adnan Kizilgöz, dem Torjäger des FSV Wiesbaden, ist dieses Kunststück gleich zweimal gelungen. Sowohl in den Spielen gegen den FC Freudenberg (9:0) als auch gegen Karadeniz (9:1) netzte der Stürmer jeweils ein halbes Dutzendmal ein.

8 – So viele unterschiedliche Nationalitäten finden sich in der Kreisliga A Wiesbaden. In keiner anderen Liga im Kreis tummeln sich so viele Teams mit ausländischem Hintergrund. Diese sind: SV Italia, Türkischer SV II, SV Bosna, FC Albania, SKG Karadeniz, SV Hajduk, FSV 23/07 und der SC Meso–Nassau.

11 – Die bislang höchsten Niederlagen mussten der SV Kostheim 12 (1:12 gegen Bosna), die SKG Karadeniz (2:13 gegen den VfR) sowie die SpVgg Amöneburg (1:12 gegen den FSV Wiesbaden) einstecken, als sie mit einer Differenz von jeweils elf Toren verloren.