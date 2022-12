A-Liga: Medenbacher Aufholjagd beinahe gekrönt TuS schnuppert beim 3:4 beim FSV Wiesbaden fast am Punkt +++ Keeper Köhler im Krankenhaus

Wiesbaden. Der TuS Medenbach schnupperte gegen Primus FSV Wiesbaden nach dem Rücktritt von Trainer Frank Dauber an einer Überraschung in der Wiesbadener Fußball-A-Liga, doch der FSV rettete den 4:3-Heimsieg ins Ziel. Nach Kizilgöz-Dreierpack und einem zwischenzeitlichen 0:4-Rückstand kamen die Medenbacher noch mal auf 3:4 heran – doch der Ausgleich sollte trotz toller Aufholjagd nicht mehr gelingen. Die ungeachtet dessen gelang, dass sich Schlussmann Köhler Mitte der zweiten Hälfte verletzte. „Patrick Köhler hat sich bei einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler verletzt. Er ist dann ins Krankenhaus gefahren. Marc Kaltenborn kam für ihn ins Tor und hat seine Sache richtig gut gemacht. Lob an ihn“, hob Medenbachs Abteilungsleiter Denny La Rocco hervor.