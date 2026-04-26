A-Liga Düsseldorf: Tiefenbroichs Kantersieg, zwei Spiele ohne Abpfiff

Am 29. Spieltag sind in der Düsseldorfer Kreisliga A alle neun Partien für den Sonntag angesetzt, und sollte es am Saisonende zwei Aufsteiger geben, so könnte die erste Entscheidung im Aufstiegskampf am Sonntag schon fallen. Denn Spitzenreiter SC Unterbach hat seit vorigem Wochenende 17 Zähler Vorsprung auf den Dritten Türkgücü Ratingen. Sollten es nach dem Sonntag noch mehr als 15 sein, ist den Unterbachern Platz zwei schon einmal sicher. Die wollen mit Trainer Axel Bellinghausen aber den Titel, und sicher so schnell wie möglich. Am Sonntag kommt der SV Wersten.
Die Sportfreunde Gerresheim haben als Zweiter inzwischen auch sieben Zähler Vorsprung auf Türkgücü, würden das sicher gerne mit einem Sieg beim TSV Urdenbach festigen, während es die Ratinger als Dritter mit Tusa 06 zu tun haben. Der VfL Benrath als Vierter liegt inzwischen auch nur noch zwei Punkte hinter Türkgücü, müsste für Platz zwei aber schon ein Husarenstück hinlegen. Im Keller ist der SC West inzwischen auch rechnerisch abgestiegen, der Rest der Teams hofft noch. Ganz nötig hätte der DSC II jeden Punkt, und der trifft zudem noch auf den Tabellennachbarn Rot-Weiß Lintorf, der noch fünf Zähler Vorsprung hat, bei einer Niederlage dem DSC aber gefährlich nahe kommen würde.
VfL Benrath – KSC Tesla 07 2:0
VfL Benrath: Jerome Göddertz, Ryosuke Inagaki, Thierno Barry, Ali Kassar, Stefan Behnke, Zakaria Arian, Zakari Kassar, Zakaria Bouchakai (75. Immanuel Kwarteng), Idriss Amadou Peki, Ouassim El Aboussi (63. Alpha Kojo Baah Tandoh), Kutaiba Kassar - Trainer: Ali Gürcali
KSC Tesla 07: Slagjan Kraljevski, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem (63. Konstantinos Parassidis), Aleksandar Lukic (81. Dimitrios Vasiliadis), Stevo Sucevic, Abubakar Mumuni, Aleksandar Savikj (57. Matej Gjorgijevski), Miljan Stojanovic, Nikola Aleksic (91. Dusan Petrovic) - Trainer: Zoran Stanisic
Schiedsrichter: Batuhan Aslan - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Ouassim El Aboussi (23.), 2:0 Zakari Kassar (87.)
SC Unterbach – SV Wersten 04 3:0
SC Unterbach: Laurin Beer, Timo Bischoff (87. Mohamed Boussollami), Benedikt Dreist (46. Jannik Behrens), Albion Ilazi (87. Uros Markovic), Finn Twiste, Ognjen Vucic (70. Maurice Stocker), Dennis Nuha, Tolga Ceylan, Tamer Sürmeli, Kimi Thedens (65. Michael Kijach), Till Arne Consilius - Trainer: Axel Bellinghausen
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Babacan Citak (46. Dustin Hammes), Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Walid Aberkane (66. Dylan Wackes), Patrick Trautner, Norman Schlömer, Daniel Spanke (78. Emanuele Frasca), Jan-Tiberius Vintila, Eray Abacioglu (75. Thomas Rushe), Bastian Adoma (61. Minister Antwi) - Trainer: Olaf Faßbender
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Till Arne Consilius (53.), 2:0 Michael Kijach (82.), 3:0 Till Arne Consilius (83.)
AC Italia Hilden – SP.-VG. Hilden 05/06 (Abbruch bei 0:1)
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Marvin Kucznierz, Ramazan Kocak, Robert-Andrei Ciopeica, Jeremy Dykoff, Dominik Cikac, Harun Gür, Lilian Stirbu, Jason Beiler, Jannis Remhof - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Phil Horsch, Giacomo Russo, Tim Schläbitz, Florian Heuschkel, Taoufik Baouch, Jan Hallmann, Timo Kunzl, Constantin Schnabel, Steven Joshua Jefferson - Trainer: Robin Jasch - Spielertrainer: Hendrik Pitsch - Spielertrainer: Alessio Cucci
Schiedsrichter: Jakob Gerstung - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Tim Schläbitz (1.)
Türkgücü Ratingen – DJK Tusa 06 Düsseldorf 3:5
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner (38. Noel Maurice Maczionsek), Burak Yildiz, Tugay Can Özer, Eren Sunman, Melik Aydin (83. Arda Tokat), Emre Rüstü Tokat, Yildiray Yarar, Besim Dalmis, Berat Sakiri, Johnny Schmidt, Nathanael-Victor Ndoyi - Trainer: Ali Aytekin
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Sven Rasmus, Christopher Fuchs, Yasin Rezgui (61. Daniel Dix), Yuuki Hasegawa, José Guillermo Rivero-Hoffmann, Robin Weyrather (61. Luke Rehn), Noah Rugamba (87. Yannik Bohlmann), Darius-Valentino Paul (61. Deniz Emre Mert Akyüz), Lennart Barenbrügge, Can-Leon Leidag (89. Robert Freudenthal), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 101
Tore: 0:1 Dominic Abdel-Ahad (20.), 1:1 Eren Sunman (23.), 1:2 Dominic Abdel-Ahad (33.), 2:2 Eren Sunman (48.), 3:2 Nathanael-Victor Ndoyi (51.), 3:3 Can-Leon Leidag (71.), 3:4 Dominic Abdel-Ahad (80.), 3:5 Can-Leon Leidag (85.)
FC Bosporus Düsseldorf – SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 2:5
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Berkay Ünlü, Osei Kwadwo Appiah, Nouridine Bah (46. Aksel Berk Altun), Tijan Saidy Sally, Mahmoud Conde (86. Semih Yildiz), Kevin Heise, Shuto Yoneyama, Bilal Mouhia, Sinan Korkmaz, Eren Bilgicli (46. Maximielian Prince Wayne Andam) - Co-Trainer: Lukas Müller - Co-Trainer: Ozan-Emre Emiroglu - Trainer: Muhammed Özdilek
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Bastian Wüster (79. Mouhriz Etemovski), Jonathan Passens (72. Albert Nehls), Oskar Schaefers, Yannik Toholt, Achraf-Amine El Asassi (82. Mohamad Jeha), Hiroki Mizuno, Suguru Matsumoto (72. Kingsley Onomah Annointing), Yutaro Ichimura, Adrian-Thiago Rosemund (84. Christos Stefou), Amir Cosic - Co-Trainer: Berkant Jumerovski - Trainer: David Breitmar
Schiedsrichter: Marcel Donath (Hilden) - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Yutaro Ichimura (7. Foulelfmeter), 0:2 Yutaro Ichimura (20.), 0:3 Amir Cosic (35.), 1:3 Kevin Heise (67.), 1:4 Yutaro Ichimura (74.), 1:5 Adrian-Thiago Rosemund (77.), 2:5 Bilal Mouhia (84.)
Rot-Weiß Lintorf – DSC 99 Düsseldorf II 5:0
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Hardy Voigt, Patryk Schneider (74. Sven Meyer), Jannik Decker (46. Sven Meyer), Robin Schwarzbach, Marcus Zur, Rabbie Aurang, Danylo Sydorenko, Andreas Ellert (70. Eren Semiz), Luis Kunda (63. Jonas Keimer) - Trainer: Marc-Thorben Bühring
DSC 99 Düsseldorf II: Evgeni Zang, Ibrahim Yilmaz, Timo Bormann, Joris Themann, Stefan Haferkamp, Samir Aouladali (54. Deniz Yasar), Hamza Ihadian (60. Abdullah Uhud Güler), Richard Marliani, Valdrin Avdiu (65. Kevin Rabe), Paul Schoemaker, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
Schiedsrichter: Farbod Poorvash (Düsseldorf) - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Andreas Ellert (42.), 2:0 Luis Kunda (46.), 3:0 (63.), 4:0 Eren Semiz (89.), 5:0 Eren Semiz (90.)
ASV Tiefenbroich – FC Büderich II 9:0
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Denis Weisz, Justus Bartminn, Maximilian Kränzler (69. Marc Badura), Mohamed El Quardiji, Valdrin Salihi, Syle Bajrami (55. Leon Berisha), Oliver Wlodarkiewicz (50. Kürsat Ceylan), Ardian Halili, Berke Ali Turgut - Trainer: Sera Kaya
FC Büderich II: Rico Henkel, Fabio Orlean (62. Rachad Ibrahim), Benedikt Niesen, Artur Paul (74. Kai Breuer), Robin Henkel, Niklas Meinhard (46. Sean-Dawin Ott), Max Krause, Tim Lüstraeten, Simon Bulst, Marc Bergmann, Kevin Holland - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Alexander Hofmann - Zuschauer: 47
Tore: 1:0 Berkant Turgut (6.), 2:0 Ardian Halili (7.), 3:0 Berkant Turgut (17.), 4:0 Ardian Halili (34.), 5:0 Ardian Halili (34.), 6:0 Ardian Halili (44.), 7:0 Oliver Wlodarkiewicz (44.), 8:0 Berkant Turgut (66.), 9:0 Ardian Halili (72.)
TSV Urdenbach – Sportfreunde Gerresheim 2:3
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Kevin Bauer, Moritz Benjamin Brehmer, Maximilian Garsztka, Oliwier Pacewicz, Julian Fein (69. Luca Schneider), David Mohr (46. Nils Gruben), Dominik Budde (75. Mattis Noah Müller), Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel, Alexander Gustav Dill - Trainer: Mike Kütbach - Co-Trainer: Kamil Cavallo
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Ismael Diomande, Ergün Aksoy, Yassin Farhat, Christian Pira (89. Nikolaos Georgiou), Ayyoub Jidan (60. Idrissa Koulibaly), Faouzi El Makadmi, Soufiane Azhil, Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco (75. Salih Enes Çolak), Elijah Dobo-Makaya (90. Tobias Malchin), Walid El Kadiri - Co-Trainer: Deniz Denizci - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Schiedsrichter: Mattes Muhr - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Faouzi El Makadmi (26.), 1:1 Tom Benett Nagel (59. Foulelfmeter), 1:2 Faouzi El Makadmi (68.), 1:3 Faouzi El Makadmi (75. Foulelfmeter), 2:3 Alexander Gustav Dill (83.)
Rot: Ergün Aksoy (22./Sportfreunde Gerresheim/)
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Düsseldorf-West
So., 03.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TSV Urdenbach
So., 03.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Unterbach
So., 03.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - TuS Gerresheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - VfL Benrath
So., 03.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - ASV Tiefenbroich
So., 03.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - KSC Tesla 07
So., 10.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SV Wersten 04
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DSC 99 Düsseldorf II
So., 10.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 10.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - AC Italia Hilden
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - FC Büderich II
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - Sportfreunde Gerresheim
