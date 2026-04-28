A-Liga Düsseldorf: Drei Tiefenbroicher und Lintorfer in Elf der Woche

Der ASV Tiefenbroich ist dreifach in der FuPa-Elf der Woche vertreten. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Auch am 29. Spieltag gab es in der Düsseldorfer Kreisliga A wieder eine Elf der Woche, und in dieser sieht der ASV Tiefenbroich erwartungsgemäß nicht schlecht aus. Das 9:0 gegen den FC Büderich II brachte nicht nur wichtige Zähler im Abstiegskampf, es beförderte auch drei Spieler in die FuPa-Wochenauswahl. Neben Verteidiger Noah Ziegler sind das die beiden Angreifer Ardian Halili (fünf Treffer, vier Assists!) und Berke Ali Turgut (drei Tore, zwei Assists). Auch drei Spieler von Rot-Weiß Lintorf sind nach dem 5:0-Sieg dabei.

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So lief der 29. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Am 29. Spieltag waren in der Düsseldorfer Kreisliga A alle neun Partien für den Sonntag angesetzt, und sollte es am Saisonende zwei Aufsteiger geben, so ist die erste Entscheidung im Aufstiegskampf am Sonntag schon gefallen. Denn Spitzenreiter SC Unterbach hatte seit vorigem Wochenende 17 Zähler Vorsprung auf den Dritten Türkgücü Ratingen. Sollten es nach dem Sonntag noch mehr als 15 sein, war den Unterbachern Platz zwei schon einmal sicher. Die wollen mit Trainer Axel Bellinghausen aber den Titel, und sicher so schnell wie möglich. Am Sonntag kam der SV Wersten.

Die Sportfreunde Gerresheim haben als Zweiter inzwischen auch sieben Zähler Vorsprung auf Türkgücü, würden das sicher gerne mit einem Sieg beim TSV Urdenbach festigen, während es die Ratinger als Dritter mit Tusa 06 zu tun haben. Der VfL Benrath als Vierter liegt inzwischen auch nur noch zwei Punkte hinter Türkgücü, müsste für Platz zwei aber schon ein Husarenstück hinlegen. Im Keller ist der SC West inzwischen auch rechnerisch abgestiegen, der Rest der Teams hofft noch. Ganz nötig hätte der DSC II jeden Punkt, und der trifft zudem noch auf den Tabellennachbarn Rot-Weiß Lintorf, der noch fünf Zähler Vorsprung hat, bei einer Niederlage dem DSC aber gefährlich nahe kommen würde.