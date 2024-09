A-Klasse: Heimsieg zum Monsheimer Markt

TuS Monsheim – TuS Wörrstadt 4:1 (1:0). – Zum Monsheimer Markt war etwas mehr los am TuS-Platz. Dazu passte dann auch der Sieg. „Das Spiel war hart umkämpft und wir haben das auch angenommen“, lobte TuS-Spielertrainer Tobias Hess seine Truppe. Zur Pause führte Monsheim durch einen Treffer von Nico Hofmann (30.) mit 1:0. Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo gelang zunächst der Ausgleich (53.). Doch erneut Nico Hofmann (57.) und Cedric Görgner (70.) stellten die Weichen auf Sieg für Monsheim. Dem setzte Tobias Hess mit dem 4:1 (80.) selbst noch die Krone auf. „Mit dem 3:1 war das Ding durch. Nach dem Spielverlauf war das auch in Ordnung“, war Hess zufrieden.

SV Leiselheim – TuS Framersheim 2:1 (1:1). – Der SV Leiselheim feierte seinen ersten Sieg in der A-Klasse. „In der ersten Halbzeit war das ein Spiel mit offenem Visier. In der zweiten Hälfte war das noch krasser“, erklärte Leiselheims Bernd Braun. Marius Höfler brachte zunächst die Framersheimer nach vorne (7.). Leon Schneider gelang der Ausgleich (27.). Den Leiselheimer Siegtreffer erzielte Abdelkader Meslem (71.). „Das war nicht unbedingt hochverdient. Es hätte auch Unentschieden ausgehen können. Aber wir haben heute gekämpft bis zum Umfallen“, lobte Braun.

SG Mauchenheim/Freimersheim – SG Weinheim/Heimersheim 0:4 (0:1). – Überraschende Schlappe für die Mauchenheim/Freimersheimer. „In der ersten halben Stunde war die Partie noch ausgeglichen. Aber da hatten die Gäste auch schon die klareren Chancen“, berichtete Mauchenheim/Freimersheims Trainer Heiko Völker. Eine davon nutzte David Salfeld per Foulelfmeter zur Gästeführung (30.). Im zweiten Durchgang setzten sich die Gäste durch Peter Merz (47.), wieder Salfeld (72.) und Janis Flick (88.) endgültig ab. „Die Weinheimer haben ihren Chancen in der zweiten Halbzeit auch genutzt. Sie waren pfiffiger und haben uns den Schneid abgekauft. Sie haben verdient gewonnen“, musste Völker zugeben.

SV Horchheim II – TSV Armsheim-Schimsheim 4:1 (2:0). – „Unter schwierigen Voraussetzungen haben wir es gut gemacht und ordentlich gespielt“, war Horchheims Trainer Michael Denschlag trotz des zum Teil heftigen Regens zufrieden. Mit einem Doppelpack sorgte Enes Ünal für eine 2:0-Pausenführung (15., 20.). Jonas Ußner legte später das 3:0 nach (72.). Per Foulelfmeter erzielte Marcel Borniger den Anschlusstreffer (81.). Jonas Ußner machte nach einem Konter aber alles klar für die Gastgeber (90.+1). „In der zweiten Halbzeit haben wir etwas nachgelassen. Nach den letzten zwei Wochen war dieser Sieg mal wieder wichtig“, war Denschlag erleichtert. „Gute Besserung“, wünschte der Horchheimer Trainer dem nach einem Zusammenstoß schwer verletzten Armsheimer Torhüter Christoph Fink.

SV Gimbsheim II – TSG Pfeddersheim II 1:0 (1:0). – „Das war ein faires und auch gutes Spiel. Es war ziemlich ausgeglichen“, berichtete Gimbsheims Thomas Naab über das Duell der Zweitvertretungen. Sehr früh gelang David Muth, auf Vorlage von Luis Zaguhn, bereits das Tor des Tages (8.). Den Ausgleich vergab Philipp Neumann, der per Foulelfmeter an Gimbsheims Torhüter Tom Steinbach scheiterte (35.). „Das war ansehnlicher Fußball. Pfeddersheim hatte in der zweiten Halbzeit sogar etwas Übergewicht, zeigte aber Unvermögen bei der Chancenverwertung“, erklärte Naab.

TSV Gau-Odernheim II – SG Flonheim/Lonsheim 7:2 (3:2). – Aufgrund schlechter Platzverhältnisse in Flonheim wurde das Heimrecht kurzfristig getauscht. „Wir hatten einen guten Start und 30 Minuten lang gut Fußball gespielt. Danach aber auch zurecht zwei Gegentore bekommen“, schilderte TSV-Trainer Andreas Elbert. Luca Gerhardt (10., 21.) und Leart Rexhepi (30.) legten bis dahin ein 3:0 vor. Daniel Granat (33.) und Dennis Ceylan (40.) trafen für die SG. „In der zweiten Halbzeit waren wir eine ganz andere Mannschaft. Die Gäste hatten nichts mehr entgegenzusetzen.“ Wieder Rexhepi (46., 63.), Gerhardt (49.) und Nicklas Gürtler (80.) erhöhten auf 7:2.

FSV 03 Osthofen – SG 1862 Westhofen/Gundheim 2:1 (0:0). – „Das war ein schönes gut besuchtes Derby“, freute sich FSV-Trainer Patrik Leonhardt über drei Punkte. Die Tore gab es erst in der zweiten Spielhälfte. Lars Schmitt brachte zunächst die Gäste in Führung (65.). Viktor Hust (68.) und Andre Käsler (72.) drehten die Partie aber schnell in eine Osthofener Führung. „Ein Unentschieden wäre möglich gewesen, wir wollten es aber ein bisschen mehr“, fand Leonhardt.