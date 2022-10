A-Klasse 9/10: Kellerteams trumpfen auf - Megas GAP drehen mit Christian Eke auf: „Zack und ciao“ Murnauer und 1. FC-Reserve verlieren

Landkreis Garmisch-Partenkirchen – Aus dem Spitzentrio wird sich die Murnauer Reserve nicht mehr verabschieden, dafür hat sie sich einen zu großen Vorsprung erarbeitet. Aber: Sie schwächelt, die Tabellenführung bleibt dennoch. Weil die Verfolger Grainau und 1. FC Garmisch-Partenkirchen II ebenfalls nicht gewinnen. Anders FC Megas – wie angekündigt kommt das Team ordentlich in Fahrt. Und Uffing II verliert zumindest nicht mehr ganz so frustrierend. Zumindest sieht’s für den Trainer nach Fußball aus.

Schiedsrichter: Matthias Dolderer (FC Seeshaupt) – Zuschauer: 95 – Tore: 1:0 Reißl (44.), 2:0 Wörner (53.), 3:0 Baumann (59.), 3:1 Schmölzer (90.+2). – Gelb-Rote Karten: Klarmann, Glassner – Khalil.

Die Schlussphase mit drei Platzverweisen und verbalen Nettigkeiten erinnerte ein wenig an die Duelle früherer Jahre: „Gar nicht so verkehrt, dass unsere mal so eine Situation mitmachen“, kommentierte Stefan Frombeck den turbulenten Schlussakkord. Am Spielausgang änderten die lebhaften Szenen nichts, lag der SVO doch bereits mit 3:0 in Front. So reichte es lediglich für den Anschlusstreffer der Gäste, deren Trainer die Partie zunächst gar nicht groß analysieren wollte. „Wir waren nicht gut, und die Qualität des Kaders war es auch nicht“, merkte Sascha Staab ein wenig verärgert an. Grund für seinen Unmut: „Die Leute, die auf dem Platz stehen, sind andere, als die, die wir im Training haben.“

Dem SVO war’s einerlei. Spätestens nachdem Tobias Reißl mit einem Schuss in die lange Ecke zum 1:0 einnetzte, war der Bann gebrochen. Andreas Wörner erhöhte nach einem Zuspiel von Kapitän Maximilian Baumann in die Tiefe. Dessen Einsatz war bis zuletzt fraglich, er sollte sich aber auszahlen. Denn der Routinier traf selbst noch zum 3:0. „Er war überragend“, betont Frombeck. Staab, der sich im ersten Abschnitt Rot für Keeper Seraphin Glaßner wegen eines vermeintlichen Handspiels außerhalb des Sechzehners gewünscht hätte, räumte die Niederlage ein. „Wir hatten auch Chancen, haben sie aber nicht genutzt.“ (or)