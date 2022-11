90.+5!!! TSV feiert kleine Wiederauferstehung…!

Verdient oder nicht…diese Frage stellte sich am Ende des Tages in Rettigheim keiner. Mit dem 3:2 Siegtreffer in den letzten Sekunden der Nachspielzeit, belohnte sich der TSV für eine Engagierte und disziplinierte Teamleistung gegen den Nachbar aus Rauenberg und feiert nach z.T. bitteren Ergebnissen in den letzten Partien endlich wieder ein Erfolgserlebnis.

Der VFB präsentierte sich von Beginn an und wie erwartet spielstark. Der TSV versuchte dennoch seine eigenen Ideen einzubringen und wurde prompt belohnt. Ein Eigentor der Marke „Slapstick“ brachte den TSV nach 18 Minuten in Front. Nur vier Minuten später verwerte Klemens Kinzel eine Dehnelt-Hereingebe zum 2:0 und brachte den TSV damit in eine komfortable Situation. Dass das aber noch keine Garantie zum Sieg war, zeigten die Spiele in Mauer und beim 1. FC Wiesloch. Auch hier lag man mit zwei Tore in Führung und stand am Ende mit leeren Händen da. Der VFB Rauenberg übernahm fortan das Spielgeschehen deutlich und drückte noch vor der Pause auf den Anschlusstreffer. Dank einer kompromisslosen Abwehrarbeit blieb es aber beim Teilerfolg zur Halbzeitpause.

Es dauerte bis zur 61. Minute, ehe der VFB Rauenberg zwar verdientermaßen, aber äußerst glücklich den Anschlusstreffer erzielte. Eine Faustabwehr von TSV-Keeper Braun landete auf der Schulter von Rauenbergs Höffner und von dort aus im Tor. Wiederum nur vier Minuten später wiederholten sich dann oben genannte Ereignisse früher Partien. Dem VFB gelang der Ausgleich. Allerdings musste ein äußerst schmeichelhafter Strafstoß dafür herhalten. Schmeichelhaft deshalb, weil sich a.) der TSV in dieser Situation nicht gerade clever anstellte und b.) sich Rauenbergs Außenstürmer schon fast am Boden befand, ehe ein TSV-Abwehrmann überhaupt in der Nähe war. Unterm Strich war es aber keine Fehlentscheidung, sondern eher wieder mal unglücklich. Hillesheim sagte danke und verwandelte sicher (65.). Es schien also, also würden sich die letzten Spiele wiederholen. Die Gründe, warum es aber nicht so kam, waren schnell zu erkennen. Der VFB Rauenberg wollte jetzt unbedingt den Sieg, was dem TSV immer wieder gefährliche Konter ermöglichte. Das wiederum, lies den VFB mit fortschreitender Zeit vorsichtiger werden, weshalb dann die letzte Konsequenz fehlte. Und: der TSV hatte jetzt auch endlich mal Spielglück. Es war die letzte Aktion des Spiels, die Nachspielzeit schon fast abgelaufen, als sich Kriystian Kubiczek den Ball an der Mittellinie zum Freistoß zurechtlegte und weit in den Rauenberger Strafraum schlug. Kinzel störte Abwehrspieler und Torhüter entscheidend, so daß der Ball vor die Füße von Adrian Kretz fiel, der ohne Mühe zum vielumjubelten Siegtreffer einschieben konnte. Der Schlusspfiff folgte sofort und der zweite Sieg der Saison war perfekt. Es war ein ganz Wichtiger…und nicht mal unverdient.