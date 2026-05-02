8:1! Club-Gala - und Haching-Frust: Nürnberg II greift nach der Krone!

Einfach Wahnsinn! Satte achtmal ließen es die Kicker der Nürnberger U23 an diesem Regionalliga-Samstag im Kasten der Buchbacher klingeln! – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Was war das nur für ein nervenaufreibender 32. Spieltagssamstag in der Regionalliga Bayern! Alles dabei, was das Fußballherz begehrt - vom Mega-Kantersieg bis zu spannungsgeladenen Last-Minute-Herzschlagfinals!

Von vorne: Der 1. FC Nürnberg II steht unmittelbar vor dem Titelgewinn. Mit einem fulminanten 8:1-Schützenfest gegen einen restlos überforderten TSV Buchbach festigte der „Club“ die Tabellenführung - und benötigt ab sofort nur noch einen Punkt zur Meisterschaft. Während die Oberbayern nach der Trennung von Trainer Marc Unterberger ein Debakel erlebte, zeigten die Nürnberger Youngster trotz ihres feststehenden Aufstiegsverzichts pure Spielfreude. Schützenhilfe erhielt der FCN von der SpVgg Unterhaching, die im ersten Spiel nach der Verkündung ihres eigenen Drittliga-Verzichts mit 1:2 gegen den FC Memmingen quasi in letzter Minute patzte. Die Allgäuer können durch den späten Siegtreffer von Philipp Kirsamer den vorzeitigen Klassenerhalt feiern, während Haching nun mit zwei Punkten Rückstand auf die Würzburger Kickers Rang drei einnimmt.

Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage für die SpVgg Greuther Fürth II nach der 1:3-Niederlage im Derby bei der SpVgg Ansbach bereits dramatisch zu. Trotz zahlreicher Großchancen bleibt das „Kleine Kleeblatt“ somit auf einem Relegationsplatz hängen.

Noch einmal Hoffnung schöpfen kann dagegen die Viktoria aus Aschaffenburg, die sich beim VfB Eichstätt durch ein spätes Tor zum 1:1 einen wichtigen Zähler im Abstiegstrubel erkämpfte. Ebenfalls unentschieden trennten sich der TSV Aubstadt und Schlusslicht SpVgg Hankofen-Hailing (1:1). Für die „Dorfbuam“ ist dieser Punkt aber zu wenig - bei jetzt sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und nur noch zwei übrigen Partien ist der Gang in die Bayernliga bei einer Tordifferenz von minus 39 in dieser Konstellation nicht mehr abzuwenden.

Einziger und letzter Hoffnungsschimmer für die Niederbayern: Wenn die erste Mannschaft der Fürther aus der zweiten Bundesliga absteigt, muss die U23 des "Kleinen Kleeblatts" quasi ebenfalls eine Liga tiefer - womit der 17. Tabellenplatz zum Relegationsplatz wird. Und dieser wäre für Hankofen bei entsprechenden Ergebnissen an den verbleibenden zwei Spieltagen noch erreichbar...