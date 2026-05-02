Nur 1:1 in Aubstadt - darum hoffen die "Dorfbuam" jetzt auf Fürth!

Hankofen-Hailings Trainer Tobias Beck hat noch einen allerletzten Strohhalm, an den er sich klammern will - und der heißt SpVgg Greuther Fürth. – Foto: Charly Becherer

Als "ganz erledigt" betrachtet Hankofen-Hailings Trainer Tobias Beck das Unterfangen Regionalliga Bayern noch nicht - obwohl der Blick auf die Tabelle keine klarere Sprache sprechen könnte: Die "Dorfbuam" stehen mit sechs Punkten Rückstand bei noch zwei verbleibenden Partien nach wie vor auf dem letzten Platz. Die Tordifferenz der Niederbayern beträgt minus 39, die der beiden Relegationsplatz-Inhaber Augsburg II und Fürth II (beide 28 Punkte) minus 13 bzw. minus 9. Sprich: Ein theoretisches (Tor-)Wunder müsste geschehen, damit die Beck-Elf die Liga halten kann.

Doch darauf spekuliert der Coach von Lermer, Zormeier, Rabanter und Co. auch schon gar nicht mehr. Er hat nämlich mittlerweile einen anderen Strohhalm ausgemacht, an den er sich bis zum Saisonende klammern will: "Es gibt noch ein Szenario aus der zweiten Bundesliga, bei dem dann möglicherweise auch der vorletzte Platz für uns zur Relegation reicht."

Und Beck liefert sogleich die Erklärung dafür: "Wenn die erste Fürther Mannschaft aus der zweiten Liga absteigt, muss die U23 runter, wird ans Tabellenende gesetzt. Damit wäre der Vorletzte Platz ein Relegationsplatz." Und daraus folgt für die Hankofener: "Wir werden nach wie vor versuchen, in den beiden restlichen Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen, um zumindest noch den vorletzten Platz 17 zu erreichen - und dann schauen wir, was am Ende des Tages passiert."

Zum heutigen 1:1-Remis in Aubstadt

Hankofen startete motiviert und prüfte Julian Brätz bereits in der 4. Minute durch Daniel Zormeier, doch das Spiel verflachte in der Folge zusehends. Die „Dorfbuam“, bei denen Trainer Beck trotz des drohenden Gangs in die Bayernliga vorab seinen Vertrag verlängert hatte, hielten kämpferisch dagegen, ließen aber im letzten Drittel die nötige Durchschlagskraft vermissen. Aubstadt agierte abwartend und vergab durch Pascal Moll (29.) die beste Gelegenheit zur Führung, sodass es nach einer chancenarmen ersten Hälfte torlos in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TSV den Druck und kam in der 67. Minute zur Führung: Severo Sturm bewies seinen Torinstinkt und netzte nach schöner Vorarbeit von Hushcha zu seinem 16. Saisontreffer ein. In der Folge gingen die Gastgeber fahrlässig mit ihren Kontermöglichkeiten um; insbesondere Steffen Behr verpasste in der 90. Minute das leere Tor und traf nur das Außennetz.

Dies rächte sich in einer dramatischen Schlussphase: Als die Niederlage der Hankofener bereits besiegelt schien, traf Alexander Nittnaus in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich. In einem wilden Finish hätte Andreas Wagner beinahe sogar noch den Siegtreffer für die Gäste erzielt, sein „Last-Second-Versuch“ per Kopf verfehlte jedoch das Gehäuse.