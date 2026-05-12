7 Neue, 4 Abgänge: Landesligist Schwabach fixiert Transfers

Wir sind die Neuen: Sieben Spieler lotst der SC 04 Schwabach in die Landesliga Nordost. – Foto: SC 04 Schwabach

Der SC 04 Schwabach stellt die Weichen für die neue Saison. Der Tabellenfünfte der Landesliga Nordost verabschiedete am 33. Spieltag ein Quartett – und stellt nun gleich sieben neue Spieler für den neuen Kader vor. Während Leistungsträger Jonas Winkler zum VfB Eichstätt wechselt, heuern auch Spieler mit Regionalliga- und Bayernliga-Erfahrung in Schwabach an.

Ebenfalls verabschiedet, wurde Co-Trainer Tom Scholl (berufsbedingt), Wallace Omoregbee (Transfer zum TSV Kornburg, Bayernliga) und Paul Massari , der "einen längeren Auslandsaufenthalt in Australien plant", wie der Verein auf Instagram mitteilt. Bleiben wird Torwart-Trainer Michael Seitz, der seinen Vertrag verlängert hat.

Bereits am Wochenende teilten die Golschlägerjungs rund um den 3:1-Erfolg gegen Feucht mit , dass ein Quartett den Landesligisten verlässt. So zieht es Leistungsträger Jonas Winkler in die Regionalliga Bayern. Der 25-Jährige geht zum VfB Eichstätt.

Bastian Ossig hat einen Großteil seiner sportlichen Laufbahn bei der SpVgg DJK Wolframs‐Eschenbach verbracht. Er ist gemeinsam mit Cheftrainer Chris Hofbauer aufgewachsen, beide kennen sich seit Kindheitstagen. Zuletzt sammelte Ossig Erfahrung als Co‐Trainer beim TSV Schnelldorf .

Auf die Abschiede hat der Verein nun mit einer Welle an Neuzugängen reagiert. Trainer Christopher Hofbauer unterstützen von nun an mit Bastian Ossig und Besmir Duraku zwei neue Co-Trainer und der Vertrag von Torwart-Trainer Michael Seitz wurde verlängert.

Besmir Duraku kommt aus den eigenen Reihen: Der bisherige U19‐Trainer des SC 04 Schwabach geht nun den nächsten Schritt und rückt in das Trainerteam der ersten Mannschaft auf. Seine enge Verbindung zum Verein sowie seine Erfahrung im Nachwuchsbereich sollen künftig auch im Herrenbereich eingebracht werden. Cheftrainer Chris Hofbauer zur Erweiterung seines Teams: „Wir bekommen durch die neuen Trainerkollegen zusätzliche Qualität und neue Impulse für unsere tägliche Arbeit. Die breiter aufgestellte Struktur im Trainerteam wird die Entwicklung unserer Mannschaft weiter voranbringen.“

Auch auf Spielerseite setzt der SC 04 Schwabach auf eine Mischung aus eigener Ausbildung, regionaler Identifikation und gezielten Verstärkungen. Mit Jerome Kinn (Defensive) rückt ein Spieler aus der eigenen U19 in den Kreis der ersten Mannschaft auf. Er hat bereits Trainings‐ und Testspieleinheiten absolviert und erhält nun die Möglichkeit, sich dauerhaft zu empfehlen.

Ebenfalls neu im Kader ist Fabio Bologna (Mittelfeld) von der SpVgg Ansbach U19. Der junge Spieler hat sich von Beginn an mit dem Weg des Vereins identifiziert und wird seine ersten Schritte im Herrenbereich gehen.

Besonders erfreut zeigt sich der Verein über die Rückkehr von Laurin Klaus, der vom TSV

Kornburg zu seinem Heimatverein zurückkehrt und in Schwabach bestens bekannt ist. Klaus kann sowohl offensiv auf der Außenbahn als auch zentral eingesetzt werden und überzeugt durch seine Stärke im Eins‐gegen‐Eins. Laurin betreibt eine Fußballschule auf dem Vereinsgelände in Schwabach und ist dem Verein daher über den Spielbetrieb hinaus eng verbunden.

Christian Kestel wechselt nach einem Jahr in Kornburg und mit Regionalliga‐Erfahrung aus Ansbach an die Nördlinger Straße. Der zentrale Mittelfeldspieler soll mit seiner sportlichen Qualität und seiner positiven Art eine Bereicherung für die Mannschaft sein.

Mit Justin Kussmann stößt zudem ein Spieler zum Team, der gemeinsam mit Cheftrainer Hofbauer bereits Bayernliga‐Erfahrung beim ATSV Erlangen sammeln konnte. Kussmann bringt eine physische Spielweise mit und soll zusätzliche Stabilität ins Spiel des SC 04 Schwabach bringen.

Für den offensiven Bereich wurde mit Jannis Sauer ein klassischer Mittelstürmer verpflichtet. Der bei der SpVgg Greuther Fürth ausgebildete Angreifer gilt als Zielspieler mit ausgeprägten Abschlussqualitäten und wird künftig an der Nördlinger Straße auf Torejagd gehen.

Als letzter Neuzugang komplettiert Felix Junghan den Kader. Der Torhüter stand zuletzt in

der Regionalliga für den VfB Eichstätt zwischen den Pfosten. Junghan zeichnet sich durch seine sehr präsente und lautstarke Spielweise aus, gilt als absoluter Modellathlet und Teamplayer. Mit seiner offenen und positiven Art fühlt er sich beim SC 04 Schwabach sehr wohl und freut sich darauf, das Trikot zu tragen.

Sportlicher Leiter Hennes Weiß erklärt: „Wir haben frühzeitig die Weichen für die neue Saison gestellt und mit einem Großteil unseres Kaders verlängert. Ergänzend haben wir uns bewusst punktuell verstärkt und Spieler verpflichtet, die sowohl sportlich als auch charakterlich zu unserem Weg passen.“

Der Trainingsauftakt zur neuen Saison ist für Sonntag, den 14. Juni, angesetzt.