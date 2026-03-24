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Transfers
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Eichstätt: Martin kommt im Sommer - Junghan löst Vertrag auf
Viel los im Tor des VfB: Nikolai Sauernheimer (25) hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert
von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser
Torwartrochade beim VfB Eichstätt: Daniel Martin (li.) kommt im Sommer vom TSV Nördlingen in die Domstadt. Felix Junghan (re.) hat hingegen seinen Vertrag beim VfB aufgelöst. – Foto: Matthias Meyer/Grimmbo
Beim VfB Eichstätt, aktueller Tabellenfünfter der Regionalliga Bayern, tut sich zwischen den Pfosten einiges. Bereits am Wochenende konnten die Domstädter die Vertragsverlängerung von Nikolai Sauernheimer bekanntgeben. Der 25-Jährige hat seinen Vertrag bis Sommer 2028 verlängert.
Nun haben die Nord-Oberbayern einen Transfer in trockene Tücher bringen können: Daniel Martin (28) wagt nach vielen Jahren in der Bayernliga beim TSV Nördlingen den Sprung in die Regionalliga. "Nach 16 Jahren beim TSV Nördlingen, wo er von der U13 bis zu den Herren alle Mannschaften durchlief, schließt sich Daniel Martin nun dem VfB Eichstätt an. Der langjährige Stammtorwart wird mit seiner Erfahrung und Routine die Mannschaft künftig auf und neben dem Platz verstärken und wertvolle Akzente setzen. Wir heißen Daniel herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit beim VfB", verkünden die Eichstätter in einer offiziellen Pressemitteilung am Dienstagvormittag. Der Keeper mit Gardemaß hat im Altmühltal einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschrieben.
Nikolai Sauernheimer hat seinen Vertrag in Eichstätt um zwei Jahre verlängert. – Foto: Michael Buchholz
Im Zuge dieses Transfers stellt sich dem interessierten Beobachter in Eichstätt natürlich die Frage: Was wird aus Felix Junghan? Der 32-Jährige hatte zu Beginn der Saison den Status der Nummer eins inne, zog sich allerdings dann im Herbst einen Fußbruch zu und musste operiert werden. Seitdem ist er nicht mehr zum Einsatz gekommen - und ein weiterer wird auch nicht hinzukommen. Denn auch bezüglich der Zukunft von Felix Junghan, der eigentlich in Eichstätt noch einen laufenden Vertrag bis Sommer 2027 gehabt hätte, gibt es große Neuigkeiten. "Der Verein und Felix Junghan haben in beiderseitigem Einvernehmen schon zu einem früheren Zeitpunkt den Vertrag aufgelöst. Mehr gibt es zu diesem Thema auch nicht zu sagen", so Eichstätts Sportvorstand Marco Schiebel. Wohin es Felix Junghan zieht, ist noch nicht bekannt.