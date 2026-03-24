Eichstätt: Martin kommt im Sommer - Junghan löst Vertrag auf

Torwartrochade beim VfB Eichstätt: Daniel Martin (li.) kommt im Sommer vom TSV Nördlingen in die Domstadt. Felix Junghan (re.) hat hingegen seinen Vertrag beim VfB aufgelöst. – Foto: Matthias Meyer/Grimmbo

Nun haben die Nord-Oberbayern einen Transfer in trockene Tücher bringen können: Daniel Martin (28) wagt nach vielen Jahren in der Bayernliga beim TSV Nördlingen den Sprung in die Regionalliga. "Nach 16 Jahren beim TSV Nördlingen, wo er von der U13 bis zu den Herren alle Mannschaften durchlief, schließt sich Daniel Martin nun dem VfB Eichstätt an. Der langjährige Stammtorwart wird mit seiner Erfahrung und Routine die Mannschaft künftig auf und neben dem Platz verstärken und wertvolle Akzente setzen. Wir heißen Daniel herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit beim VfB", verkünden die Eichstätter in einer offiziellen Pressemitteilung am Dienstagvormittag. Der Keeper mit Gardemaß hat im Altmühltal einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschrieben.