5:2-Testspielerfolg für Beeck gegen Jüchen- Garzweiler

Acht Testspiele stehen für den FC Wegberg-Beeck vor dem Rückrundenauftakt am 22. Februar bei der SpVg Porz auf dem Programm. Die erste dieser Partien gestalteten die Schwarz-Roten nicht nur vom Ergebnis her positiv: Beim 5:2 gegen Niederrhein-Oberligist VfL Jüchen/Garzweiler zeigte sich FC-Coach Albert Deuker auch mit der Leistung sehr einverstanden: „Das war ein sehr guter Auftakt. Unsere drei Neuzugänge Hirotaka Sugiura, Gabriel Paczulla und Hendrik Höfels haben direkt für frischen Wind gesorgt. Der Fokus in diesem ersten Spiel lag auf Tiefgang und Rückensuchen. Daher war unser Spiel sehr geradlinig, das hat mir gefallen.“

Marc Kleefisch (10.), Timo Braun (19.) und Paul Daniels (36.) schossen die 3:0-Pausenführung heraus. Das 3:1 (50.) beantworteten Peer Winkens (55.) und Lenny Mühlen (87.) mit Treffern zum 4:1 und 5:1, ehe der Gast noch einmal ein wenig Ergebniskosmetik betrieb (89.). Zudem konnte Beeck ein Wiedersehen mit früheren Weggefährten feiern. VfL-Coach Daniel Klinger sowie seine Spieler Sebastian Wilms und – ganz neu – auch Paul Gelber haben eine Beecker Vergangenheit.

Ansonsten könne er zur ersten Trainingswoche so viel noch gar nicht sagen, meinte Deuker: „Zwei Einheiten sind ja dem Schnee und Verkehrschaos zum Opfer gefallen. Was ich aber schon spüre, ist eine extreme Aufbruchsstimmung. Die Jungs sind sehr motiviert. Wir wollen es in der Rückrunde ja auch deutlich besser als in der Hinrunde machen.“

Am Wochenende steht nun gleich ein Testspiel-Doppelpack an. Am Samstag (Anstoß 14 Uhr) kommt mit dem 1. FC Monheim ein weiterer Niederrhein-Oberligist nach Beeck. Tags darauf tritt der FC bei Regionalligist Bonner SC an (Anstoß ebenfalls 14 Uhr). „In diesen beiden Spielen geht’s einfach ums Durchkommen. Da müssen sich die Jungs durchbeißen, über diesen Berg müssen sie kommen“, sagt Deuker. Diese Bergüberwindung wird ohne den Vizekapitän stattfinden: Aus privaten Gründen wird in beiden Partien Nils Hühne nicht dabei sein.