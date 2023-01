5 Abgänge bei Preussen, Rabiega hält sich fit

Der BFC Preussen will „Danke“ sagen. Wie der sportliche Leiter Pierre Seiffert offiziell bekannt gibt, verlassen Lionel Salla (TSV Mariendorf), Benjamin Tutic (TSV Mariendorf), Jonas Becker (Füchse Berlin), Ahmed Omairat (SD Croatia) und Yasin Demir (SD Croatia) die Weißschwarzen zur Rückrunde. Auch Vincent Rabiega fehlt in der Rückrunde, weil er sich körperlich für die nächste Saison fit machen will. „Wir wünschen den Jungs alles erdenklich Gute für die neuen Aufgaben“, so Seiffert weiter.