3.Kreisklasse - Topspiel zum Jahresabschluss Letztes Spiel 2022 in Spahnharrenstätte

Bevor am Samstagnachmittag das Fusßballjahr in Spahnharrenstätte mit dem Duell von GW Spahnharrenstätte II gegen den SV Surwold III abgeschlossen wird, erwartet uns heute Abend DAS Topspiel der 3.Kreisklasse Emsland Nord.

Am Wochennede finden die beiden letzten Spiele in der 3.Kreisklasse für das Jahr 2022 statt. Dann sind bis auf eine Begegnung alle Spiele der ersten 15 Spieltage ausgetragen worden.

Der Tabellenführer SG Lahn Wieste empfängt den Tabellenzweiten SuS Rhede III. Der Sieger darf an der Tabellenspitze überwintern. Dass die SG Lahn Wieste doch schlagbar ist, hat der SV Esterwegen II vor ein paar Wochen gezeigt. Jetzt will auch der SuS aus Rhede den Rivalen im Rennen um die Meisterschaft ins wackeln bringen und vom Tabellenplatz 1 verdrängen.

Es dürfte wohl eines der spannensten Spiele der Liga werden, denn mit Lahn Wieste erwartet die beste Offensive der Liga den besten Stürmer der Liga. Niklas Geiger vom SuS Rhede führt mit 33 Toren unangefochten die Torschützenliste an. Deutschlandweit liegt er in der 11. Liga übrigens auf Rang 8!!! Abzuwarten bleibt, ob er sein Torekonto auch heute in Lahn weiter ausbauen kann und sein Team damit einmal mehr zum Sieg führen kann.