3.Kreisklasse - 15.Spieltag Letzter planmäßiger Spieltag für 2022

Bevor bis Mitte November das Fußball Jahr 2022 mit Nachholspielen beendet wird, steht an diesem Wochenende der letzte planmäßige Spieltag für die Mannschaften der 3.Kreisklasse Emsland auf dem Plan.

Auf dem Plan für dieses Wochenende stehen die folgenden Paarungen:

04.11.2022 19:00 Uhr: SV Surwold III - SG Renkenberge Wippingen

Das Hinspiel konnten die Gäste mit 3:0 zum Start in die Saison gewinnen. Der Start lief ohnehin recht gut für Renkenberge, es folgte allerdings Ernüchterung. Auch letztes Wochenende gingen beide Spiele verloren und sorgten so für die 8. und 9. Niederlage in Folge. Diese Serie gilt es unbedingt zu stoppen, was gegen den SV Surwold III aber alles andere als einfach werden dürfte. Der SVS konnte zuletzt in einer wechselhaften Saison gegen den FC Bockholte und SV Esterwegen gewinnen.

04.11.2022 19:30 Uhr: SG Lathen Wahn - Eintracht Papenburg II

Zwischen diesen beiden Teams ging es sehr torreich zu im Hinspiel. Am Ende konnte die Eintracht mit einem 7:3 Sieg ihren Fehlstart beenden und legte in der Folge eine durchaus starke Serie hin. Aus den letzten 9 Spielen wurden 7 Siege eingefahren. Nur Rhede und Lahn haben in diesem Zeitraum noch mehr Punkte eingefahren. Aber auch Gegner Lathen Wahn hat in den letzten Wochen in die Spur gefunden. 2 Siege und ein Unentschieden wurden zuletzt eingefahren und so die Rote Laterne abgegeben. Für die Eintracht wird dieses Spiel somit kein selbstläufer auch wenn man nach dem Doppelsieg am letzten Wochenende mit breiter Brust auftreten dürfte. Das letzte Gastspiel der Eintracht in Wahn endete mit einer 0:4 Packung.

06.11.2022 14:00 Uhr: SG Eiche Wehm Werlte - Rot Weiß Heede II

Eher enttäuschend lief das letzte Wochenende für die SG Eiche Wehm. Nur ein Punkt wurde geholt und das obwohl mit der Eintracht aus Papenburg der Lieblingsgegner zu Gast war. Mit der 0:3 Niederlage war es das erste Heimspiel überhaut das nicht gewonnen wurde. Mit RW Heede kommt jetzt der nächste starke Gegner nach Wehm, gegen den die Eiche nach der 3:1 Hinspielniederlage wieder punkten will.