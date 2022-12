3:2-Sieg! War’s das schon für Rot-Weiß? Bezirksliga: Tabellenführer Rot-Weiß Wittlich gewinnt rassiges Spitzenspiel gegen Mosella Schweich vor 800 Zuschauern mit 3:2. VIDEOSTIMMEN und BILDERGALERIE

War‘s das jetzt, Rot-Weiß? Steht der Meister der Fußball-Bezirksliga und Aufsteiger in die Rheinlandliga schon nach dem ersten Spieltag der Rückrunde fest? Ist die Luft im Titelkampf schon raus? Fest steht jedenfalls: Nach dem hart erkämpften 3:2-(2:0)-Erfolg im mit Spannung erwarteten Spitzenspiel zwischen den beiden weit über den „Verfolgern“ thronenden Teams von Rot-Weiß Wittlich und dem TuS Mosella Schweich haben die Säubrenner-Kicker jetzt vier Punkte Vorsprung vor den Moselanern. Und mit 49 von 51 Punkten aus 17 Spielen die fast optimale Punktausbeute.

Sogenannte Gipfeltreffen oder Spitzenspiele halten oft nicht das, was sie im Vorfeld versprechen. Ob taktische Geplänkel, gegenseitiger Respekt voreinander oder einfach Nervosität. Und vielleicht auch zu viele Emotionen. Irgendwas steht einem mitreißenden Spieler zweier Top-Mannschaften meist im Wege.

Das war am Sonntag vor rund 800 Zuschauern an der Bürgerwehr – abgesehen von einigen „Querschlägern“ in den beiden Abwehrreihen – nicht der Fall. Beide Teams zeigten, dass sie zurecht seit Wochen frische Gipfelluft und einen herrlichen Ausblick auf den Rest der Liga genießen. Viele Zweikämpfe, kaum einmal Leerlauf, kein Abwarten und wenn Raum da war, auch sehenswerte Spielzüge gut ausgebildeter Kicker und zielstrebige Konter.

Mehmet Akin, Sportlicher Leiter von Rot-Weiß Wittlich: