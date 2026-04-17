 2026-04-16T10:11:10.190Z

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30m-Schlenzer eure Nr. 1: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats

FALTER Amateur-Tor März: Sieger mit mehr als 23,5% Vorsprung vor der Konkurrenz

von Michael Grünberger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Sechs Amateurkicker hatten die Chance auf den Titel "FALTER Amateur-Torschütze des Monats"! So hat die Community abgestimmt:

Platz 6
Moritz Niedworok, SC Unterpfaffenhofen, U19-Landesliga Süd (Oberbayern)
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Platz 5
Alessandro Merkle, SG Aichtal II, Kreisliga B5 (Württemberg)
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Platz 4
Mourad Ali-Bey, TSV Imsum, Bezirksliga Bremen (Bremen)
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Platz 3 🥉
Finn Hefner, SC Durbachtal II, Kreisliga A Nord Offenburg (Südbaden)
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Platz 2 🥈
Jonas Brüderlin, FC Wangen, Landesliga Staffel 4 (Württemberg)
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And the winner is...👑

5️⃣ Marcus Kellner, TSV Elgersburg, Kreisoberliga Mittelthüringen (Thüringen)
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Der 25-jährige Angreifer erzielte sein Traumtor am 22. März beim Auswärtsspiel gegen den FSV Gräfinau (Endstand 2:2). Aus knapp 30 Meters fasste sich der Linksfuß ein Herz und knallte den Ball in den rechten oberen Torwinkel.
In zwölf Einsätzen kann er bereits 15 Scorerpunkte vorweisen in der laufenden Saison. Bereits seit 2022 kickt er für den TSV Elgersburg und konnte in 49 Ligaspielen schon starke 51 Tore erzielen. Gleich in der ersten Saison steuerte Kellner 27 Treffer beim Aufstieg in die Kreisoberliga bei.

Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.

– Foto: FuPa

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