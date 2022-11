3 Punkte erkämpft – FV Ottersdorf v.s. SV Sinzheim 2 3:2

Direkt mit einer eiskalten Dusche startete die Partie als der SV Sinzheim 2 in der 1. Minute mit der ersten Aktion durch Marcel Klein das 0:1 erzielte.

Von diesem Schock brauchte die Mannschaft lange, um sich zu erholen. In den ersten 45 Minuten gelang mehr oder weniger nichts. Stattdessen spielte des SV Sinzheim einfachen, aber effektiven Fußball. In der 32. Minute war es denn Fabian Schmidt der zum verdienten 0:2 traf.

Mit diesem Stand ging es in die Pause und man fragte sich zurecht kann hier noch was gerettet werden.

Und die Antwort ist ja es kann. In der zweiten Halbzeit warfen die Jungs von Trainer Mario Kamerla alles in die Waagschale und kämpften sich in dieses Spiel rein. In der 54. Minute war es Stefan Kalkbrenner der den Einsatz belohnte zum 1:2 traf.

Damit gab man sich aber nicht zufrieden bei unseren Jungs, man wollte mehr und in der 67. Minuten war es erneut Stefan Kalkbrenner der den Ausgleich zum 2:2 erzielte.