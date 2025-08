3. Liga live: Eröffnungskracher mit RWE und 1860, Heimspiel für MSV

In der Außenwahrnehmung gehören sowohl Rot-Weiss Essen als auch der TSV 1860 München zum engeren Favoritenkreis um einen der Aufstiegsplätze in der 3. Liga. Die beiden Traditionsvereine treffen zum Eröffnungsspiel im Stadion an der Hafenstraße (1. August, 19 Uhr) direkt aufeinander.

Am Samstag steigt die gewohnte Konferenz unter anderem mit der großen Wundertüte Alemannia Aachen, die es mit dem VfL Osnabrück zu tun bekommt. Dazu trifft der Vorjahresdritte auf den -vierten: Der FC Energie Cottbus empfängt den 1. FC Saarbrücken. Parallel treffen mit dem TSV Havelse und der TSG Hoffenheim II zwei Aufsteiger aufeinander. Am späten Samstagnachmittag startet Rückkehrer MSV Duisburg mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II in die Saison. Am Sonntag gibt der 1. FC Schweinfurt sein Drittliga-Debüt.