1:1 zum Auftakt: RWE und 1860 trennen sich ohne Sieger

Sein Ersatzmann steht in jedem Fall bereit: "Es wird so sein, dass Felix Wienand das Tor hütet", verriet Essens Chefcoach Uwe Koschinat. "Er hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt und auch zum Ende der vergangenen Saison überragend gespielt. Die Mannschaft vertraut ihm zu einhundert Prozent."

Die zuletzt angeschlagenen Michael Kostka, Lucas Brumme und Michael Kostka sollen RWE wiederum für das erste Pflichtspiel zur Verfügung stehen.

Glöckner: "Wir sind Außenseiter"

Gegen den ebenfalls hoch gehandelten Gast aus Süddeutschland steht in jedem Fall die erste große Bewährungsprobe an. Unter anderem verstärkt mit den Ex-Bundesligaspielern Florian Niederlechner und Kevin Volland erscheint eine Münchener Rückkehr in die Zweitklassigkeit so realistisch wie lange nicht.

Vor dem ersten Spiel möchte Trainer Patrick Glöckner die Erwartungshaltung jedoch zurückfahren: "Wir sind der Außenseiter an der Hafenstraße. Essen ist klarer Aufstiegsfavorit, der enorm gefährlich im Umschaltspiel ist."

Kevin Volland freut sich auf ein leidenschaftlich geführten Saisonauftakt: "Ich gehe davon aus, dass es ordentlich auf die Hölzer gibt. Ich bin aber auch kein Spieler, der jedem Zweikampf aus dem Weg geht. Ich werde einfach dazwischenhauen, bin relativ robust, was das angeht."