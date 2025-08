Patrick Sussek trifft doppelt für den MSV Duisburg. – Foto: Imago Images

Patrick Sussek schießt den MSV Duisburg an die Tabellenspitze 3. Liga: Der MSV Duisburg gewinnt sein Auftakt-Match gegen die U23 des VfB Stuttgart mit 2:1. Verlinkte Inhalte 3. Liga VfB Stuttg. II MSV Duisburg

Saisonauftakt in Duisburg. Im ersten Heimspiel der Drittliga-Saison empfing der MSV Duisburg am Nachmittag die U23 des VfB Stuttgart. Nach dem Aufstieg war die Euphorie groß in der Stahlstadt. Letztlich wurden die erhofften 20.000 Zuschauer knapp verpasst, 19.652 Fans fanden aber ihren Weg ins Wedaustadion und sie sollte nicht enttäuscht werden. Nach durchwachsener erster Halbzeit, drehten die Zebras nach dem Seitenwechsel auf und fuhren dank eines Doppelpacks von Patrick Sussek den ersten Sieg der Saison ein.

Obwohl MSV-Coach Dietmar Hirsch in den vergangenen Wochen immer wieder einen spielstarken und früh pressenden Gegner angekündigt hatte, wirkte seine Mannschaft vom VfB überrascht. Die Gäste pressten schon auf Höhe des Duisburger Strafraums und ließen somit kaum ein strukturiertes Aufbauspiel der Zebras zu. Das zog sich durch die gesamte erste Hälfte, erst nach dem Seitenwechsel lief auch in der Duisburger Offensive etwas zusammen. Die erste Chance erfolgte nach langem Ball von Max Braune auf den durchstartenden Simon Symalla. Der leitete das Spielgerät zu Can Coskun weiter, welcher schließlich in der Mitte Tim Heike suchte, aber knapp verpasste (9.). Über Coskun lief im ersten Durchgang sehr viel, doch seine Hereingaben waren allesamt zu unplatziert, sodass seine Mitspieler den Ball nie vor einem Stuttgarter Spieler erreichen konnten. Auf der Gegenseite war vor allem Nicolas Sessa Dreh- und Angelpunkt. Verpasste er zunächst noch deutlich (21.), wurde es bei einem Freistoß aus zentraler Position schon gefährlicher. Letztlich fehlten nur wenige Zentimeter zur VfB-Führung (28.). Die beste, aber trotzdem harmlose Chance der Hausherren gab es kurz vor dem Pausenpfiff. Christian Viet brachte einen Freistoß von halbrechter Position zwar gut in den Strafraum, fand dort aber keinen Abnehmer (41.).